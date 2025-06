A neve de 1965 e a "moça do esqui"

Dona Neusa Ricardo, 88 anos, e a foto em que “esquiou” na neve, em 20 de agosto de 1965 Rodrigo Lopes / divulgação

Ao amanhecer gelado do dia 20 de agosto de 1965, a jovem Neusa Ricardo, funcionária da Óptica Caxiense, foi acordada pelo fotógrafo Hildo Boff para protagonizar uma imagem que acabou entrando para a história do inverno caxiense.

Além de virar um dos cartões-postais de neve mais famosos da época, o retrato da “moça do esqui” estampou a capa do Pioneiro de 21 de agosto daquele ano, acompanhado do texto “a foto bem poderá passar por uma cena vivida nos Alpes Suíços… Nem os esquis foram esquecidos”.

Passadas seis décadas, dona Neusa, 88 anos, conta os bastidores da foto, principalmente como tudo foi improvisado pelo colega Hildo Boff (1931-2014).

– Ele tinha o estúdio fotográfico no subsolo da loja, e naquele dia, bem cedo, me levou até uma chácara no bairro Cruzeiro para fazer a foto. Colocou duas tábuas de madeira na neve, numa elevação do terreno, me deu dois cabos de vassoura (os bastões de apoio) e fez o registro – recorda.

Na sequência, Neusa foi direto trabalhar na óptica, enquanto Hildo eternizava vários outros momentos da cidade coberta de branco. Boa parte deles integrou a série Nevada de 1965, como o fenômeno foi grafado nas imagens (detalhe abaixo). Logicamente, a foto “dos Alpes” destacou-se pelo inusitado:

– Foi a que mais fez sucesso entre os postais vendidos na loja – lembra dona Neusa, sem mencionar aos clientes da época quem era “a moça do esqui”.

Imagem foi produzida em uma chácara no bairro Cruzeiro, com tábuas e cabos de vassoura simulando esquis Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

Pioneiro de 21 de agosto de 1965 destacando a imagem de Neusa e a ocorrência da nevasca Jornal Pioneiro / reprodução

Pioneiro de 21 de agosto de 1965 destacando a imagem de Neusa e a ocorrência da nevasca Jornal Pioneiro / reprodução

Dona Neusa relembrou da famosa foto da neve de 1965 e dos 50 anos de trabalho na Óptica Caxiense Rodrigo Lopes / divulgação

Neusa em outra imagem captada por Hildo Boff na chácara do bairro Cruzeiro, em 20 de agosto de 1965 Hildo Boff/Óptica Caxiense / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

EM BARILOCHE

As lembranças da foto da “moça do esqui”, em 1965, sempre acompanharam dona Neusa Ricardo. Um episódio curioso ocorreu durante uma viagem a Bariloche, anos depois. Neusa recorda de ter dito:

“Agora quero fazer uma foto num esqui de verdade”.

Neusa atendendo um cliente da Óptica Caxiense, nos anos 1960 Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

Neusa na entrada da loja, na esquina da Rua Dr. Montaury com a Av. Júlio de Castilhos (placa ao fundo) Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

INÍCIO EM 1957

Dona Neusa atuou por 50 anos na antiga Óptica Caxiense, estabelecimento que marcou a esquina da Av. Júlio de Castilhos com a Rua Dr. Montaury. Começou em 1957, aos 20 anos, por indicação de uma amiga que trabalhava na antiga Loja Paris, a poucos metros dali.

Por intermédio do pai, Adelino Ricardo – que conhecia o proprietário, Ivo Comandulli –, Neusa foi entrevistada pelo senhor Nadir Chiappin.

Após um período de experiência, em 1958 veio a contratação. Começava aí uma trajetória marcada por aprendizado constante, fidelização da clientela, carisma, dedicação e ótimas vendas, lógico.

Alguns clientes, inclusive, solicitavam: “quero a Neusa para me atender”.

Neusa demonstrando os modelos de armações na loja Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

Neusa “modelando” com as lunetas vendidas na loja Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

Neusa “modelando” com as lunetas vendidas na loja Hildo Boff,Óptica Caxiense / Acervo pessoal,Divugação

HOMENAGEM EM 2007

Em 2007, após 50 anos de atuação na Óptica Caxiense, dona Neusa decidiu que era hora de parar – não sem resistência da família Beretta, proprietária da loja.

– Tive até uma proposta de meio período, mas não fiquei.

O inesperado veio 15 dias após ela deixar o emprego. Levada para um jantar com parentes no Restaurante Famiglia Gelain, estranhou a presença do casal Valter e Beatriz Beretta, de seus filhos Leonardo, Adriano e Júlio, além de vários ex-colegas. Foi uma festa surpresa inesquecível:

– Chorei o tempo todo – lembrou Neusa.

Daquela noite, dona Neusa guarda, além das lembranças, um álbum recheado de fotos da confraternização. Um dos destaques é a mensagem da família Beretta, que reproduzimos em parte aqui:

“Óptica Caxiense sem a Neusa será algo que todos levaremos algum tempo para nos acostumar. Muito do sucesso que a óptica alcançou é devido aos teus 49 anos de dedicação. A família Óptica Caxiense te agradece por fazeres parte dela e por uma amizade que nos tornou tão próximos”.

Neusa mostra o álbum de fotografias com a homenagem prestada a ela por colegas e direção da loja, em 2007 Rodrigo Lopes / divulgação

Álbum traz momentos da confraternização com a família Beretta Rodrigo Lopes / divulgação

Neusa sendo homenageada pela família Beretta no Restaurante Família Gelain em 2007. Ela aparece entre Valter Beretta e Beatriz Beretta e os filhos Leonardo, Adriano e Júlio Beretta Neto Rodrigo Lopes / divulgação

A mensagem da direção da Óptica Caxiense para Neusa Rodrigo Lopes / divulgação