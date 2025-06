A chegada da Farmácia Minerva em 1949

Inauguração da Farmácia Minerva, em 2 de abril de 1949, teve discurso do jornalista Mário Gardelin (ao centro, com a mão no paletó) Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Houve tempo em que não havia de três a quatro delas em cada quadra, tampouco plantão em todas as lojas aos finais de semana e atendimento 24 horas permanente. Redes nacionais dominando o mercado, com filiais espalhadas por diversos bairros, então, nem pensar. Com raríssimas exceções, a Av. Júlio e seu entorno eram os endereços sempre procurados.

Falamos das antigas farmácias e drogarias que atenderam a população entre os anos 1930 e 1990 - e que até hoje são lembradas, pelos mais variados motivos. Desde o atendimento pelos próprios donos, passando por aquele farmacêutico de confiança, até pelo “fiado” e pelas enormes balanças na porta para “se pesar de graça” - uma febre entre as crianças de outrora.

Entram aí as lendárias farmácias D’Arrigo, Confiança, Ramos, Guimarães, Santa Teresa, Santa Maria, Rosa e Minerva, além das drogarias Americana e Velgos. Hoje recordamos da inauguração da Farmácia Minerva, em 2 de abril de 1949.

Empreendimento da firma Covolo & Bortolucci, a Minerva situava-se na Rua Sinimbu, 1.601, entre a Marquês do Herval e a Borges de Medeiros. De propriedade dos senhores Humberto Bortolucci - de Bom Jesus - e Nelson Covolo - da antiga farmácia da Maesa -, o estabelecimento foi anunciado pela imprensa da época como de “instalações modernas, profissional competente e serviço noturno permanente”.

Participaram da solenidade nomes como Angelo Costamilan, Júlio João Eberle, Humberto Bortolucci, Nelson Covolo, Renato Del Mese, Décio Merlotti Pereira e César Serafini Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

ATENDIMENTO MÉDICO

Conforme destacado pelo jornal “O Momento” em sua edição de 4 de abril de 1949, também participaram da solenidade o vice-prefeito, Angelo Costamilan; o empresário Júlio João Eberle, o senhor Paulino Battastini, representante do Banco Industrial; o jornalista Mário Gardelin e os médicos Renato Del Mese, Décio Merlotti Pereira e César Serafini.

Já nas páginas do Pioneiro foi detalhado “o completo e eficiente atendimento noturno, inclusive serviço médico, para atender a população a qualquer hora do dia ou da noite. Atenderá também pessoas que residirem no interior do município, bem como as de municípios vizinhos”.

Detalhe: segundo registros na imprensa da época, o coquetel de inauguração foi regado a champanhe, cerveja e docinhos.

Anúncio no Pioneiro de 28 de janeiro de 1950 Jornal Pioneiro / reprodução

AS PLANTONISTAS

Algo bastante comum nos jornais dos anos 1940 e 1950 era informar a população sobre as farmácias de plantão no final de semana. Na imagem abaixo, a lista publicada pelo jornal “A Época” de 21 de fevereiro de 1952, destacando o rodízio entre elas aos domingos, no período de fevereiro a maio de 1952.

Lista publicada no jornal "A Época" de 21 de fevereiro de 1952 Jornal A Época / reprodução