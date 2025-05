O menino que previu a própria morte em 1959

Geraldo Ceconi (1945-1959) está enterrado no cemitério de Santa Lúcia do Piaí Acervo de família / divulgação

Pesquisador da história de Santa Lúcia do Piaí, Éder Dal’Agnol dos Santos compartilha com a coluna a saga do menino Geraldo Ceconi, bastante conhecida entre os familiares. As informações a seguir foram obtidas a partir de entrevistas de Éder com as senhoras Vilma Ceconi Cavinato, 74 anos (irmã de Geraldo), Gema Cavalli Lazzarotto, 89, e Terezinha Cavalli, 96 (tias).

Primogênito de Alessio Ceconi e Angelina Cavalli, Geraldo nasceu em 28 de junho de 1945, na Linha Santo Antônio, e, desde a infância, demonstrou ser diferente dos irmãos, devido à aguçada espiritualidade. Esse dom ficou ainda mais evidente após ele sofrer um acidente que mudaria sua vida – o garoto foi alimentar o cavalo da família e levou um coice na nuca, o que gerou um coágulo interno e posteriormente um tumor.

Como a família residia na localidade de Santa Terezinha, em Tunas Baixas, Geraldo ficou hospedado na casa dos avós maternos, João Vitório Cavalli e Páscoa Lazzarotto, na Vila de Santa Lúcia.

Vendo as fortes crises de dor de cabeça do sobrinho e sem muitas expectativas no hospital local, a tia Gema Cavalli Lazzarotto, atualmente com 89 anos, conta que marcou uma consulta em Caxias com o médico Darwin Gazzana. A solução? Uma cirurgia para a remoção do nódulo, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre.

Conforme apurado por Éder, o procedimento foi realizado pelo Dr. Eliseu Paglioli, pioneiro da neurocirurgia no país. A operação, infelizmente, gerou graves sequelas no menino, e ele perdeu totalmente a visão.

Dona Angelina com os filhos Geraldo, Catarina, Vilma e Paulo, em meados de 1951 Acervo de família / divulgação

UM SONHO

Devoto de Nossa Senhora, Geraldo contava várias histórias, principalmente para a tia Leopoldina Cavalli, que fazia seus curativos. Um de seus relatos foi sobre o dia exato em que ele iria morrer – previsão anunciada por Nossa Senhora em um sonho.

No início de 1959, durante uma forte crise, Geraldo pediu que passassem água benta em sua cabeça e rezassem com ele. O pai, então, resolveu levar novamente o menino a Porto Alegre, acompanhado da cunhada Gema.

Antes de partir, porém, o menino comentou o sonho com a mãe e os irmãos. Nossa Senhora teria anunciado que ele iria falecer e que, antes de sua partida, voltaria a enxergar.

Angelina Cavalli e Alessio Ceconi, pais de Geraldo, na década de 1940 Acervo de família / divulgação

VELÓRIO EM CASA

Conforme recordado pela tia Gema Cavalli Lazzarotto, um dia antes do falecimento de Geraldo, o menino abriu os olhos e comentou que “estava enxergando e viu uma faixa azul nos azulejos do quarto”. Na madrugada de 15 de agosto de 1959, como previsto, Geraldo faleceu.

Gema, que estava com o menino antes da partida, disse que o sobrinho abriu os olhos, olhou para ela, fechou novamente e virou a cabeça para o outro lado. O pai também relatou que Geraldo, ainda no dia 15, comentou que Nossa Senhora iria buscá-lo – Alessio já tinha sido avisado pelo médico, horas antes, que o filho talvez não fosse passar daquela noite.

O menino foi velado primeiramente na casa do avô João Victório Cavalli, na Vila de Santa Lúcia, para que as crianças da escola onde ele havia estudado pudessem vê-lo. Da Vila, ele seguiu para a casa dos pais, na Linha São Paulo. Dona Gema recorda que a irmã exclamou:

“O que você veio trazer, meu filho morto!”.

PREMONIÇÃO

Em 1959, antes de ir para a cirurgia em Porto Alegre, Geraldo teve outra “visão” e comentou que viria buscar o pai. Após a partida de Alessio, ele iria levar também a mãe, com muitas flores.

Alessio Ceconi faleceu em 24 de janeiro de 1999. Angelina Cavalli Ceconi morreu apenas quatro meses depois, em 31 de maio.

Dia da bênção da capela em homenagem ao menino Geraldo Ceconi, no início dos anos 1960, em Santa Lúcia do Piaí. Vemos Angelina Cavalli, João Victório Cavalli, Páscoa Lazzarotto, Rodolfo Cavalli, Margarida Schiavo, Leopoldina Cavalli, Terezinha Cavalli (a tia Tete), Neli Comunello Cavalli, suas filhas Maria Lúcia e Fátima, Gema Cavalli Lazzarotto e o padre Roque Castellano Fiorentino Cavalli,Acervo de família / divulgação

GRAÇA ALCANÇADA

Toda essa história impulsionou a crença milagrosa em torno de Geraldo e de sua devoção à Nossa Senhora. Conforme destacado pelo pesquisador Éder Dal’Agnol dos Santos, no início dos anos 1960, dona Leopoldina Cavalli (1924-2022), tia materna de Geraldo, foi diagnosticada com nódulos cancerígenos na mama e teria pedido ao sobrinho, então já falecido, que intercedesse por ela.

Leopoldina visitou o túmulo do menino na Linha São Paulo, intencionando a graça e a cura. No dia da consulta, analisando os exames, o médico verificou que não constavam mais nas imagens os nódulos que seriam removidos.

Surpresa e agradecida pelo suposto milagre, Leopoldina desejava que o menino fosse reconhecido por este feito. Construiu, então, na casa do pai, uma capela/gruta em honra a Nossa Senhora, para homenagear o sobrinho.

É provavelmente do dia da bênção dessa capela, no início dos anos 1960, a imagem acima. Vemos a mãe do menino, Angelina Cavalli; o avô, João Victório Cavalli; a avó, Páscoa Lazzarotto Cavalli; o senhor Rodolfo Cavalli, Margarida Schiavo (parteira de Santa Lúcia), dona Leopoldina Cavalli, Terezinha Cavalli (a tia Tete), Neli Comunello Cavalli (esposa do fotógrafo Fiorentino Cavalli), com suas filhas Maria Lúcia e Fátima; Gema Cavalli Lazzarotto e o padre Roque Castellano.

O local é antiga propriedade onde a família morava, na então Vila de Santa Lúcia do Piaí.

SOFRIMENTO MAIOR

Em depoimento ao historiador Éder Dal' Agnol dos Santos, dona Terezinha, a tia Tete, relembrou de um diálogo com o sobrinho enfermo. Durante uma visita ao menino, na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, disse a ele: “Que travesseiro duro foi dado para você, Geraldo”. Ele respondeu:

“Tia Tete, o sofrimento de Jesus foi maior”.

FRUTAS E PASTÉIS

Segundo relatos de dona Vilma Ceconi Cavinato, o sofrimento da mãe Angelina, após a cirurgia que deixou o filho cego, foi muito grande – todos da família sempre procuravam tratá-lo com mais carinho e afeto. Vilma recorda que sempre eram oferecidos ao irmão os melhores alimentos e as melhores frutas.

Certa vez, dona Angelina trouxe pastéis de Caxias, sendo o maior deles entregue a Geraldo. Mesmo sem enxergar, o menino perguntava por que era oferecido a ele sempre o maior. Emocionada, a mãe dizia que todos os pastéis eram iguais, retirando-se da casa para chorar no paiol na propriedade.

O casal João Victorio Cavalli e Páscoa Lazzarotto Cavalli com os filhos defronte ao casarão da família, em Tunas Baixas. Foi na propriedade que ocorreu o incidente com o menino Geraldo Ceconi, filho de Angelina Cavalli e Alessio Ceconi Fiorentino Cavalli / Acervo de família,divulgação

O CASARÃO EM TUNAS BAIXAS

Na imagem acima, o antigo casarão de João Victorio Cavalli, avô de Geraldo. Foi nesta propriedade, em Tunas Baixas, nas intermediações da Capela de Santa Terezinha – local conhecido como “buraco” –, que ocorreu o incidente com o menino.

Conforme destacado por Éder, com a mudança da família de João para a Vila de Santa Lúcia, Geraldo e os pais, Alessio e Angelina, deixaram a Linha Santo Antônio e passaram a residir ali – com o intuito de cuidar dos animais e do moinho que abastecia a comunidade. Na foto vemos o casal João Victorio Cavalli e Páscoa Lazzarotto Cavalli com os filhos defronte à propriedade.