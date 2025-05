Galópolis: um inventário de memórias

“A comunidade de Galópolis quer ser protagonista na gestão do seu passado, seu presente e seu futuro. Para isso, vem organizando encontros para inventariar e preservar bens culturais materiais e imateriais que constroem o seu senso de pertencimento. Nestes encontros, há espaço para que todos tenham voz e discutam o desenvolvimento de Galópolis a partir do reconhecimento de sua importância para a região. Venha construir o inventário participativo de Galópolis e ajude a preservar a nossa história!”.

Essa breve apresentação, reproduzida do site oficial do Inventário Participativo de Galópolis , dá bem a noção da importância desse tipo de ferramenta, utilizada desde 2022 pela comunidade para valorizar sua história e suas memórias através da identificação dos seus patrimônios e referências culturais.

Década de 1950: grupo de sócios-fundadores do Círculo Operário Ismael Chaves Barcellos e administradores do Lanifício São Pedro. Da esquerda para a direita, Antônio Chaves Barcellos e esposa, João Laner Spinato e Luizinha Spinato, Hugo Marchioro, Ramiro Bastian, Waldemar Sirena e Antônio Comerlato

Os encontros do Inventário Participativo de Galópolis não são restritos apenas aos habitantes do bairro. Moradores de outras localidades podem – e devem – participar, auxiliando a democratizar o acesso, a construção e a fruição do conhecimento produzido pela comunidade.

A banda The Kings em apresentação no Círculo Operário, em agosto de 1969: grupo era composto por Geraldo Luchese, José Sirena (Zekinha), Remi Canale, Remi Lorandi, Remo Lorandi e Olivir Koppe

Momento calça boca de sino e pantalona: Rita Furlan, Francisco Belló e Gema Matté, formandos do Ginásio Particular Galópolis, em 22 de dezembro de 1973, no Círculo Operário

:: O quê: encontros do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis.

:: Quando: primeira edição de 2025 ocorre nesta terça, dia 6, às 19h. A programação segue até 18 de novembro, com reuniões quinzenais sempre às terças, às 19h.

:: Onde: salão do campo de futebol (Rua Paulino Chaves, 371, Galópolis - Caxias do Sul).

:: Quanto: acesso gratuito, sem necessidade de agendamento.

:: Datas de todos os encontros: 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10, 04/11 e 18/11.

Financiamento: o projeto, coordenado pela historiadora Geovana Erlo e sob a gestão criativa da produtora cultural Juliana Pandolfo, é financiado pelo Financiarte, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul.

Mais informações: www.inventarioparticipativodegalopolis.com, @inventariogalopolis, inventariogalopolis@gmail.com ou (54) 99696.0634 (WhatsApp).