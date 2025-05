Feira de antiguidades resgata peças icônicas da Metalúrgica Abramo Eberle

Varejo Eberle - Presentes que duram a vida inteira. Esse era o slogan que acompanhava os anúncios publicitários da antiga metalúrgica nos anos 1950, 1960 e 1970. Passadas tantas décadas, boa parte daqueles itens - hoje peças de família e colecionadores - estará novamente disponível ao público na primeira edição da Feira de Antiguidades Eberle volta pra Casa. Será neste sábado, das 9h às 16h, exatamente no local onde elas eram produzidas e comercializadas: no Pátio Eberle (Rua Sinimbu, 1.670)

A atração, uma parceria entre o Pátio Eberle e o Antiquário Jonathan Franco, busca resgatar uma das memórias afetivas marcantes do comércio caxiense até meados dos anos 1980: conferir as novidades da empresa nas vitrines do Varejo da Eberle - inaugurado oficialmente em 16 de abril de 1949.

Além de itens de cutelaria, montaria e selaria, estarão disponíveis as clássicas lamparinas reeditadas em 1996 - ano do centenário da empresa - e os dois livros emblemáticos sobre a trajetória da metalúrgica e de seu fundador, editados em 1943 e 1947: Abramo Já Tocou e O Milagre da Montanha, ambos de autoria de Álvaro Franco.

Pettinelli (atuante no interior do Rio Grande do Sul) e dezenas de outros viajantes foram os responsáveis por levar a marca Eberle a quase totalidade do território nacional e aos vizinhos Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.