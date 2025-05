A inauguração do Posto Gazolube em 1953

Fevereiro de 1953: a chegada do novo posto, na esquina da Rua Os Dezoito do Forte com a Marechal Floriano Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Tendo como um dos principais sócios o empresário e piloto de corridas Oscar Bay, o Posto Gazolube ganhou uma badalada inauguração em 5 fevereiro de 1953. Localizado na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Marechal Floriano, o empreendimento – abastecido pela Companhia Esso – também serviu como vitrine de divulgação do Jeep Willys Overland 1953, revendido pela Concessionária Bay & Cia Ltda.

Conforme destacado na edição de 8 de fevereiro de 1953 do jornal “A Época”, o estabelecimento dispunha de duas bombas de gasolina elétricas, com tanques com capacidade para 35 mil litros, além de uma bomba de óleo diesel para 10 mil litros. Já os serviços de lavagem e lubrificação eram divididos em três seções: a de caminhões, a de automóveis e a de lavagem da parte externa dos veículos.

Confira parte do texto original:

“Conta ainda o Posto Gazolube com uma bem aparelhada seção de venda de óleos, moderníssima balança de ar e uma sala de exposição (onde ficou o Jeep Willys Overland). Os serviços estão confiados a uma equipe de 11 funcionários, dirigidos pelo senhor Nadyr Festugato, o qual cumpriu com brilhantismo um curso de especialização para atender ao trabalho que lhe foi confiado”.

Padre Gasparotto lança a bênção sobre as bombas de gasolina, acompanhado por Oscar Bay, Darvile Croda, Artemin Karan, Nadyr Festugato, funcionários do posto e representantes da Esso Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

REPRESENTANTES DA ESSO

Da inauguração participaram o senhor Homero Eschiletti, gerente da Esso Standard do Brasil Inc., companhia fornecedora do novo posto; os Irmãos Figueras, da firma Figueras S.A., de Porto Alegre, distribuidora dos Jeeps Willys Overland; Almirando Horn, inspetor da Esso Standard; Manoel Freitas Valle, monitor dos postos de serviços Esso; e Manoel Borges, mecânico da mesma companhia e responsável pela instalação do posto em Caxias.

Também passaram por ali o padre Gasparotto – que lançou a bênção sobre o novo estabelecimento –, Darvile Croda, o tenente Artemin Karan, motoristas, curiosos, representantes da imprensa e, logicamente, Oscar Bay. Foi dele a ideia de um “interessante concurso” para atrair os consumidores.

Momento em que a fita de inauguração é cortada Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Solenidade ocorreu em 5 de fevereiro de 1953 Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

GASOLINA GRÁTIS

Para badalar ainda mais o Gazolube, o volante Oscar Bay instituiu um desafio aos “motoras” da época:

“Todo proprietário de veículo ou motorista que for abastecer de gasolina seu carro no Posto Gazolube e que informar exatamente quantos litros serão suficientes para encher o tanque, receberá o combustível gratuitamente. Exemplifiquemos: diante da bomba de gasolina, o motorista dirá ao encarregado que estão faltando 10 litros para encher o tanque de seu carro. Abastecido este, se realmente a quantia dada for suficiente para encher o tanque, o consumidor nada terá a pagar”. (Jornal “A Época”, 8 de fevereiro de 1953).

Posto localizava-se na esquina das ruas Os Dezoito do Forte e Marechal Floriano Studio Geremia / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Reportagem do Jornal A Época de 8 de fevereiro de 1953 detalhando a solenidade de inauguração Jornal A Época / reprodução

NA IMPRENSA

Nas reproduções acima e abaixo, a repercussão da inauguração e alguns anúncios destacando os serviços oferecidos pelo posto.

Nota no Pioneiro de 7 de fevereiro de 1953 destacando a inauguração. Jornal Pioneiro / reprodução

Anúncio do jornal A Época, edição de 11 de junho de 1953, destacando os serviços recém-inaugurados Jornal A Época / reprodução