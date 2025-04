Nova Milano: a cerimônia do centenário da imigração em 1975

No coreto, inclusive, estava Felix Radaelli, o último filho vivo do pioneiro Tomaso Radaelli. Felix hasteou a bandeira do Brasil, Clóvis Pinheiro ficou responsável pela da Itália, enquanto duas crianças hastearam a do Rio Grande do Sul. Já os demais prefeitos ergueram as 25 bandeiras dos municípios de colonização italiana da região. Tudo ao som do hino Merica, Merica, entoado pelos corais presentes.