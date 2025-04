Memória do audiovisual caxiense no UCS Cinema

Nazareno Michelin (1931-2007) e sua Bolex 16mm na Praça Dante Alighieri, cenário de várias produções sobre a cidade. Câmera integra o acervo mantido pela UCS Roni Rigon / Agencia RBS

A “viagem no tempo” levará o espectador de volta a Caxias dos anos 1950, 1960 e 1970, período auge da produtora. Conforme informações do IMHC, o interesse do fundador Nazareno Michelin pelo cinema surgiu quando ele adquiriu alguns filmes em película de 8mm, de gênero infantil, para exibir aos filhos. Em seguida, comprou uma câmera em 16mm – e treinou sozinho fazendo suas primeiras filmagens.

Nazareno também buscou conhecimento no Rio de Janeiro. Fez uma espécie de estágio de oito dias no estúdio do famoso produtor Herbert Richers – até hoje conhecido pelo bordão “versão brasileira...”, que se escuta no início das produções dubladas para TV e cinema. Do estúdio carioca, Nazareno trouxe de presente uma câmera Arriflex 35mm, equipamento com o qual produziu suas primeiras películas profissionais: reportagens para a TV Piratini Canal 5, de Porto Alegre.

Já em 1969, a Michelin Filmes foi contratada pela TV Caxias Canal 8, para produzir imagens para os noticiários da emissora – Nazareno realizou cerca de 2 mil reportagens para os programas do canal, encerrando seu contrato em 1972.

A partir daí, passou a intensificar a produção de filmes-reportagem próprios, como o Jornal na Tela, bem como documentários sobre cidades, festividades e empresas. Muitos dos títulos produzidos tinham exibição em sessões de cinema, antes do início de produções (longas-metragens) nacionais ou estrangeiras.

Nazareno Michelin revelando filmes e trabalhando em seu estúdio nos anos 1960 Acervo pessoal de Neusa Michelin / divulgação

Nazareno Michelin em 1973 Acervo pessoal de Neusa Michelin / divulgação

O trabalho de digitalização do acervo de Nazareno Michelin (1931-2007) é resultado do projeto executado pelo IMHC e realizado por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.

Acervo de Nazareno Michelin foi tema da exposição A História em Movimento - Michelin Filmes, organizada pelo IMHC/UCS em 2015 Anthony Beux Tessari / divulgação

