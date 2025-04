Maior feira de antiguidades da região ocorre neste final de semana, em Caxias

Feira que ocorre neste final de semana conta com mais de 50 mil peças e promove uma viagem no tempo

A 31ª edição chega recheada de atrações, com destaque para um acervo de cerca de 50 mil peças. Entram aí porcelanas, relógios, cristais, geladeiras, bicicletas, baleiros, máquinas de escrever, lustres, abajures, objetos decorativos, colecionáveis em geral, móveis, pratarias, brinquedos e uma infinidade de itens que promete fazer o público viajar no tempo.

Conforme os organizadores, haverá peças selecionadas com 30% de desconto à vista, saldos a partir de R$ 20 e discos de vinil com valores iniciais de R$ 5. E para embalar todo esse clima nostálgico, a trilha sonora inclui clássicos dos anos 1960, 1970 e 1980. Tudo saindo direto de uma eletrola…

:: O quê: Feira de antiguidades do Antiquário Jonathan Franco.

:: Quando: nesta sexta (4), sábado (5) e domingo (7), das 9h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

:: Onde: Rua Angelo Chiarello 3.374, bairro Pio X, junto a Tunado Cars - Caxias do Sul.

:: Quanto: entrada franca.

:: Mais informações: (54) 99124.7288, com Jonathan Franco, e também pelo Facebook e Instagram do organizador.