Inventário Participativo de Galópolis retoma atividades

Desfile dos alunos do Grupo Escolar Estadual Galópolis, em meados dos anos 1940, foi um dos registros disponibilizados pela moradora Ivete Marchioro Felippi Acervo de Ivete Felippi / divulgação

Nada melhor para uma comunidade do que ter autonomia para fazer o mapeamento de seus patrimônios culturais. Galópolis que o diga. A partir da próxima terça (6), tem início a nova fase do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, coordenado pela historiadora Geovana Erlo e sob a gestão criativa da produtora cultural Juliana Pandolfo. O primeiro encontro de 2025 ocorre a partir das 19h, no salão do campo de futebol da localidade (confira ao lado).

Geovana destaca que as pesquisas acerca dos patrimônios culturais do bairro iniciaram em 2020, dando origem ao podcast Memórias de Galópolis. Desde então, a comunidade se uniu e passou a valorizar as ricas referências materiais, imateriais e naturais da região – iniciado em março de 2022, esse processo está prestes a completar 80 encontros.

– Desde o início, utilizamos a metodologia da museologia social, que defende que os museus e as experiências museológicas sejam espaços de participação e uso comunitário. Há três anos, engajamos a comunidade em diferentes encontros para discutirmos temas ligados ao patrimônio cultural e como ele está presente na realidade do bairro e do município até hoje – comenta Geovana.

OS TRABALHOS

O método de trabalho é organizado em cinco etapas. Na primeira, os participantes/moradores identificam as referências culturais; na segunda, um dos pontos é selecionado para o aprofundamento das pesquisas, com base em acervos históricos disponibilizados pela própria comunidade, o que ocorre ao longo do terceiro ciclo. A quarta fase é marcada pela divulgação dos resultados para, na fase final, ser feita a autoavaliação do processo.

– A comunidade de Galópolis se transforma continuamente, modificando também as visões que as pessoas têm sobre o que é, ou não, patrimônio ou referência cultural. As dinâmicas necessárias para os trabalhos surgem a partir dos próprios moradores, que são os protagonistas deste processo – salienta Geovana.

Ah, sim: os encontros não são restritos apenas aos habitantes do bairro. Moradores de outras localidades podem – e devem – participar, auxiliando a democratizar o acesso, a construção e a fruição do conhecimento produzido pela comunidade. O Inventário Participativo de Galópolis é certificado como Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura (MinC).

AGENDE-SE

:: O quê: encontros do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis

:: Quando: 6 de maio a 18 de novembro de 2025, com reuniões quinzenais às terças, às 19h

:: Onde: salão do campo de futebol (Rua Paulino Chaves, 371, Galópolis - Caxias do Sul)

:: Quanto: acesso gratuito, sem necessidade de agendamento.

:: Datas de todos os encontros: 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10, 04/11 e 15/11.

:: Financiamento: o projeto é financiado pelo Financiarte, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. Mais informações: www.inventarioparticipativodegalopolis.com, @inventariogalopolis, inventariogalopolis@gmail.com ou (54) 99696.0634 (WhatsApp).