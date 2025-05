Grupo Vocal sem Batuta celebra 30 anos com espetáculo neste domingo

O grupo durante a estreia do espetáculo “Paratodos”, em 2006 Acervo Vocal sem Batuta / divulgação

A primeira apresentação pública ocorreu em 25 de agosto de 1995, no Museu Municipal de Caxias do Sul. De lá para cá, foram dezenas de shows na cidade, na região da Serra e também pelo Estado. Falamos do grupo Vocal sem Batuta (VSB), que comemora 30 anos com o espetáculo Cantando eu mando a tristeza embora, neste domingo (27), às 19h, no Teatro Municipal Pedro Parenti, da Casa da Cultura.

Inspirado por grupos como o Quarteto em Cy e o Trio Esperança, o Sem Batuta surgiu a partir de um desejo das cantoras fundadoras: buscar um formato mais enxuto, só de vozes femininas e sem a tradicional “regência” que os coros exigem.

Tadiane Tronca, uma das integrantes desde a composição original , lembra que grande parte dos arranjos foi feita com exclusividade para a formação feminina do grupo e para o instrumental que a acompanha, contemplando arranjadores locais e também de outros estados brasileiros.

– Desde o início, desenvolvemos um repertório voltado exclusivamente à música popular brasileira, e até hoje nos mantemos unidas, não apenas para difundir a riqueza e a excelência da MPB, mas por compartilharmos ideais e crenças em um tipo de sociedade onde a cultura é parte fundamental a ser incentivada – expressa.

Tadiane integra o septeto formado por Marisa Schaefer, Maria Cleuza Gobetti, Franceli Zimmer (preparadora vocal), Jane Zanonato, Beatriz Saretta e Cibele Tedesco, que também responde pela direção musical. Já a direção cênica e a iluminação estão sob a responsabilidade de Sigrid Nora, a oitava integrante do “Sem Batuta”. Elas serão acompanhadas pelos músicos Luiz Ortiz (violão) , Tiago Andreola (contrabaixo acústico e elétrico), Éder Bergozza (teclado), Luiz Carlos Zeni Jr. (sopros) e Marcelo Poleze Silva (percussão).

Já no repertório da apresentação dos 30 anos do grupo estarão 12 canções que marcaram a cena musical brasileira nas últimas décadas. O espetáculo também contará com a participação especial do bailarino e professor de dança de salão Giovani Monteiro.

Show dos 20 anos do Vocal sem Batuta trouxe o terceiro espetáculo do grupo, o “Sala Brasil - Sambas e Bossas”, em 2015 Acervo Vocal sem Batuta / divulgação

DIFERENTES FORMAÇÕES

Fundado por Tadiane Tronca, Maria Cleuza Gobetti, Beatriz Saretta, Jane Zanonato e Marisa Schaefer, o grupo também teve como integrantes, nestes 30 anos, as cantoras Suzi Vargas, Janice Comper, Daniela Alessandrini e Luiza Virginia Caon, bem como a produtora executiva Maria Cecília Pozza.

A banda que acompanha as cantoras também contou com diferentes formações nesse período. Inicialmente, apenas com o músico Fernando Berti Rodrigues no violão – Berti foi o primeiro “regente” e primeiro arranjador do grupo. Posteriormente, também fez parte da banda o maestro Gilberto Salvagni, nos teclados, violoncelo e saxofone – Salvagni foi um dos principais arranjadores do VSB.

Outros músicos também acompanharam o Vocal sem Batuta em determinados períodos: Rosa Amélia Alvarenga, Edmur Pereira, Amauri Maciel e Caio Busetti na percussão; Viviane Pasqual (flauta); Nino Henz (contrabaixo); Leonardo Ferrarini (teclado), Daniel Seimetz (teclado e acordeon), Diego Biasibetti (violoncelo) e Gabriel Lopes (teclado).

O grupo durante o Concertos ao Entardecer em 1997: Luiza Virginia Caon, Suzi Vargas (à frente), Tadiane Tronca, Beatriz Saretta, Jane Zanonato e Maria Cleuza Gobetti (atrás) Acervo Vocal sem Batuta / divulgação

CULTURA PARA TODOS

O Vocal sem Batuta apresentou-se em importantes eventos organizados pelo poder público local, como Semana de Caxias e Semana de Turismo, além de Feiras do Livro da cidade e região. Também em edições dos Concertos ao Entardecer e Canta Caxias; escolas municipais e no programa de circulação de espetáculos do SESC/Fecomércio Cultura Para Todos, com cerca de 60 apresentações em teatros pelo Rio Grande do Sul.

A saber: a primeira apresentação para além dos limites de Caxias ocorreu na cidade gaúcha de Imigrante, em 1997, com um quinteto de metais, ambos sob a coordenação do primeiro diretor musical do grupo, o músico e arranjador, Fernando Berti Rodrigues.

O maestro Fernando Berti Rodrigues e o Vocal sem Batuta em 1995 Acervo Vocal sem Batuta / divulgação

REPERTÓRIO

:: Meu país (Ivan Lins)

:: Verde (Eduardo Gudin e Costa Neto)

:: Arrastão (Edu Lobo e Vinícius de Moraes)

:: O pato (Neusa Teixeira e Jaime Silva)

:: Drão (Gilberto Gil)

:: Chovendo na roseira (Tom Jobim)

:: Homenagem ao malandro (Chico Buarque)

:: Iracema (Adoniran Barbosa)

::Apaga o fogo, mané (Adoniran Barbosa)

:: Gago apaixonado (Noel Rosa)

:: Desde que o samba é samba (Caetano Veloso)

:: Paratodos (Chico Buarque)

Show de 20 anos em 2015: Cibele Tedesco, Franceli Zimmer (à frente), Cleuza Gobetti, Beatriz Saretta, Jane Zanonato, Tadiane Tronca e Marisa Schaefer Giza Fedrizzi / divulgação

AGENDE-SE

:: O quê: espetáculo “Cantando eu mando a tristeza embora”, comemorativo aos 30 anos do Vocal Sem Batuta

:: Quando: neste domingo (27), às 19h.

:: Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura de Caxias do Sul.

:: Ingressos: R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 (inteira), à venda na bilheteria da Casa da Cultura.

:: Financiamento: Financiarte/Prefeitura de Caxias do Sul.