Família Schwantes e as origens do Restaurante Colina Verde

Primórdios: Ido Schwantes e seu Fusca na porta de casa Acervo de família / divulgação

São 45 anos de uma história pra lá de saborosa. Falamos do tradicional Restaurante Colina Verde, em Nova Petrópolis, um dos destaques gastronômicos da Região das Hortênsias. Inaugurado em janeiro de 1980 pelo casal Marlene Ackermann Schwantes e Ido Schwantes (in memoriam), o estabelecimento nasceu do sonho de criar um espaço acolhedor para receber amigos, clientes, corais e grupos de canto – e a posição geográfica, uma bela colina de propriedade da família, logicamente acabou batizando o lugar.

– Estamos localizados no mesmo terreno que a família Schwantes recebeu em 1858, quando migramos da Alemanha. Esse laço com a terra é um dos motivos que nos fez abrir o restaurante aqui, além da nossa crença no potencial do município – afirma o proprietário Luis Schwantes, filho de Ido e Marlene, salientando que o avô Helmuth, grande entusiasta da música coral, também foi uma importante inspiração para o projeto.

Nos primeiros anos, o restaurante oferecia café da manhã, almoço, café colonial e jantar. Atualmente, o foco do Colina Verde está no almoço, mesclando a tradicional culinária alemã com pratos da gastronomia italiana e gaúcha – sim, o menu vai muito além do eisbein (joelho de porco), do knödel (nhoque recheado com queijo e bacon) e do frango ao forno com maçãs.

O fundador Ido Schwantes servindo a sopa durante um banquete de casamento nos anos 1980 Acervo de família / divulgação

ÉPOCA DE DESAFIOS

Ao relembrar o começo do negócio, Luís conta que os desafios iniciais foram grandes.

– Criar um restaurante em uma localidade isolada, em um município pequeno e com turismo ainda restrito, foi um grande desafio. Mas a perseverança e a qualidade do serviço ajudaram a superar essa fase. Depois, com o reconhecimento e as premiações, o desafio passou a ser manter o padrão e corresponder às expectativas dos clientes – relata Luís, que desde 2009 administra o local juntamente com a irmã Vivian Schwantes.

Na seleção desta página, alguns momentos desse espaço que contribui para a fama gastronômica de Nova Petrópolis. Na imagem que abre a matéria, Ido e seu Fusca na porta do casarão. Abaixo, Ido e o pai, Helmuth, na inauguração do restaurante, em 1980, juntamente com o prefeito da época, Ewaldo Michaelsen.

A inauguração em 1980: Ewaldo Michaelsen (prefeito da época), Ido e o pai, Helmuth Schwantes Acervo de família / divulgação

Marlene Schwantes com uma cliente e antigas funcionárias do restaurante, na década de 1980 Acervo de família / divulgação

HOSPITALIDADE

O Colina Verde sempre valorizou a proximidade com os moradores de Nova Petrópolis.

– Embora hoje nosso maior público seja o turista regional e nacional, sempre acreditamos que o sucesso do restaurante está intimamente ligado ao bem-estar de Nova Petrópolis. Por isso, estamos sempre atentos às necessidades da cidade e buscamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida local – afirma Luís.

A parceria com a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), para o fortalecimento da marca e do turismo em Nova Petrópolis, também é fundamental nesse processo.

– Em seus 45 anos de história, o Colina Verde não é apenas um marco da gastronomia em Nova Petrópolis, mas também um exemplo de como a tradição, a inovação e o compromisso com a comunidade podem coexistir de forma harmônica – avalia Neander Willrich Port, presidente da associação.

O interior do restaurante, um dos roteiros gastronômicos da Região das Hortênsias Acervo de família / divulgação

Tradição gastronômica de Nova Petrópolis: a celebração dos 45 anos do Coina Verde, em 2025 Acervo de família / divulgação

KERB

É amplamente sabido, mas nunca é demais lembrar: a experiência gastronômica tem origem na rica tradição do kerb, celebração em que as famílias alemãs recebiam convidados de outras comunidades e serviam suas melhores especialidades.