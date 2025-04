Confira o filme da cerimônia do centenário da imigração italiana, em Nova Milano, em 1975

Conforme o historiador Anthony Beux Tessari, diretor do IMHC, o projeto englobou a a digitalização e a difusão do acervo fílmico da antiga produtora caxiense Michelin Filmes, atuante desde meados da década de 1950.

_ Trata-se de um dos acervos mais significativos sobre a Serra Gaúcha, além de um dos mais ricos em diversidade de assuntos, suportes e equipamentos de época _ comenta Anthony, salientando que, no próximo dia 17 de abril, às 19h40min, alguns desses filmes serão exibidos durante uma sessão especial no UCS Cinema.

O projeto Cidade e Indústria em Foco: preservação e acesso ao acervo audiovisual da Michelin Filmes foi executado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural (IMHC), da Universidade de Caxias do Sul, e realizado por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, com recursos da Lei Paulo Gustavo, instituída pelo Governo Federal.