Frei Jaime Bettega

Dores que fazem crescer
Opinião

Recomeçar depois de uma poda exige confiança, porque os frutos não aparecem imediatamente

A fé nos ajuda a atravessar esses cortes sem transformar Deus em inimigo da nossa felicidade

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Frei Jaime Bettega

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