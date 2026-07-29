Frei Jaime Bettega

Os ganhos da sensibilidade
Opinião

Quem preserva espaços de calor dentro de si consegue oferecer ao mundo uma presença menos amarga

No fim, somos sustentados por esses pequenos abrigos do coração

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Frei Jaime Bettega

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