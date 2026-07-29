Bom Dia! A claridade chega e os pensamentos começam a se multiplicar... Ainda bem que a afetividade nos consola e nos enche de ternura... Harmonizar a existência é uma tarefa exigente, mas necessária... Que o nosso coração não seja maltratado... Feliz dia!

"O que salva a gente da dureza do mundo é tudo aquilo que deixa o coração quentinho." (@camposde.margaridas)

A sensibilidade faz parte do meu jeito de ser e de viver. É ela que me ajuda a fazer o bem, de um jeito bem criativo. Às vezes, sofro mas prefiro ser sensível do que ser alguém indiferente aos sentimentos alheios. O mundo pode ser duro em muitos momentos.

Há pressas que nos atropelam, notícias que pesam, relações que cansam, cobranças que parecem não terminar. Às vezes, a alma vai se defendendo de tanta aspereza e, sem perceber, também começa a endurecer. Fica mais desconfiada, mais seca, mais apressada em se proteger.

Por isso é tão necessário guardar perto aquilo que aquece o coração. Não são sempre grandes acontecimentos. Muitas vezes é um café partilhado, uma mensagem simples, uma lembrança bonita, uma oração feita em silêncio, uma música que devolve presença, uma casa com cheiro de cuidado, uma mão segurando a nossa sem precisar explicar nada.

Essas pequenas ternuras não resolvem tudo, mas impedem que a dureza seja a única linguagem da vida. Deus se revela muito nesses aquecimentos discretos. Ele passa pelo afeto, pela simplicidade, pelo gesto que consola sem fazer barulho. O coração precisa dessas brasas interiores para continuar humano.

Quando cultivamos o que nos aquece, não estamos fugindo da realidade. Estamos reunindo força para atravessá-la sem perder a delicadeza. A dureza do mundo não deve ter autorização para roubar nossa capacidade de sentir. Há uma salvação cotidiana na ternura.

Ela restaura o olhar, amolece defesas, devolve esperança ao corpo cansado. Quem preserva espaços de calor dentro de si consegue oferecer ao mundo uma presença menos amarga. E talvez isso também seja missão: não permitir que a frieza ao redor apague a chama recebida de Deus.

No fim, somos sustentados por esses pequenos abrigos do coração. Eles não fazem desaparecer todas as dificuldades, mas lembram que ainda existe beleza, bondade e encontro. E enquanto houver algo capaz de aquecer a alma, a vida continua encontrando caminho para permanecer suave.