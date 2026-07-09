Frei Jaime Bettega

O que somos permanece
Opinião

Podemos ser substituídos numa função, mas não no lugar afetivo e espiritual

O que permanece não é apenas a eficiência, mas a qualidade da presença

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Frei Jaime Bettega

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