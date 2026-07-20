Frei Jaime Bettega

Gestos de amor
Opinião

Pequenas ações de autocuidado impulsionam grandes mudanças na vida

Um cotidiano mais leve não nasce de uma decisão isolada, mas de pequenas fidelidades mantidas com ternura

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Frei Jaime Bettega

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