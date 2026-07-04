Bom Dia! O sábado é sempre bem-vindo... Que a serenidade e a leveza estejam bem presentes em nosso coração... Tenho agradecido por tudo o que se apresenta em meu caminho... Os desafios me movimentam e impulsionam ao crescimento... Viver é um evento grandioso... Feliz dia!

“Uma coisa é certa: atitudes mudam sentimentos.” (@aquelasffrases).

Alcançar a sintonia entre sentimento e atitude, numa abordagem positiva e construtiva, é um ideal a ser conquistado diariamente. Fui criado num ambiente que não se dizia, entre familiares, a expressão ‘eu te amo’. Só mais tarde consegui ser mais espontâneo na manifestação dos afetos.

Ainda bem que as atitudes possuíam voz e expressão. Os sentimentos são importantes, mas nem sempre caminham sozinhos na direção do bem. Muitas vezes esperamo-nos sentir prontos para agir, sentir vontade de cuidar, sentir leveza para recomeçar ou sentir amor antes de demonstrá-lo. No entanto, a vida revela que as atitudes também educam o coração.

Um gesto de aproximação pode diminuir uma distância antiga. Uma palavra serena pode desarmar uma mágoa. Um cuidado repetido pode reacender a ternura que parecia escondida pelo cansaço. Não somos apenas conduzidos pelo que sentimos. Também podemos conduzir nossos sentimentos por meio das escolhas que fazemos. Deus nos conhece nesse dinamismo.

Ele sabe que o amor precisa de decisão, presença e fidelidade, especialmente quando a emoção oscila. Há dias em que a vontade não acompanha a consciência, mas ainda assim podemos escolher o bem possível. E essa escolha, feita com humildade, vai reorganizando por dentro aquilo que parecia parado.

Atitudes mudam sentimentos porque criam memória, confiança e abertura. Quem recebe respeito começa a respirar com mais segurança. Quem oferece perdão começa a libertar espaço no próprio peito. Quem pratica a gratidão passa a perceber belezas antes ignoradas.

Pequenos gestos possuem força espiritual, pois aproximam o coração daquilo que ele deseja se tornar. Não se trata de fingir afeto, mas de permitir que o amor se traduza em movimento. A ternura cresce quando é praticada. A paciência amadurece quando é exercida.

A fé se fortalece quando dá passos, mesmo pequenos. E assim, a vida afetiva deixa de depender apenas dos ventos internos. Passa a ser cultivada com atitudes sinceras que, pouco a pouco, transformam o modo de sentir, conviver e amar.