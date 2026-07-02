Frei Jaime Bettega

Entender para superar
Opinião

O que cura de verdade costuma passar por uma compreensão mais serena

Quando entendemos melhor, deixamos de lutar contra a própria história

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Frei Jaime Bettega

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