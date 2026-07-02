Bom Dia! Caminhando e cantando e seguindo a canção... Seguidamente lembro desta canção... Não podemos parar, seguir em frente é mais do que uma opção, é uma necessidade... Estou sempre em movimento, pois sei que preciso avançar... Feliz dia!

“Você não supera quando esquece. Você supera quando entende.” (@passarinhos_no_telhado)

Quando avalio o caminho percorrido, concluo que sou feito de contínuas superações. Não sei qual é o sabor das derrotas, pois todas as vezes em que fracassei aprendi coisas novas. Mas superar não é apagar o que aconteceu, como se a memória obedecesse a uma ordem do coração.

Algumas experiências permanecem conosco porque tocaram lugares profundos, abriram feridas ou modificaram a maneira de confiar. Tentar esquecer, muitas vezes, apenas empurra a dor para um canto mais escondido da alma. O que cura de verdade costuma passar por uma compreensão mais serena.

Entender não significa justificar tudo, nem transformar sofrimento em algo aceitável. Significa olhar para a experiência com mais verdade, percebendo o que ela revelou, o que nos tirou, o que nos ensinou e o que já não precisa continuar governando nossa vida. Deus age muito nesse caminho interior. Ele não apressa a cura, mas ilumina devagar aquilo que ainda confunde.

Aos poucos, o coração deixa de repetir a pergunta apenas em forma de ferida e começa a encontrar algum sentido para seguir. Há dores que só perdem força quando são nomeadas. Há mágoas que diminuem quando compreendemos que o outro também agiu a partir de seus limites. Há perdas que encontram lugar quando aceitamos que nem tudo poderia permanecer.

A compreensão não elimina imediatamente a saudade, mas retira dela o poder de aprisionar. Quando entendemos melhor, deixamos de lutar contra a própria história e começamos a integrá-la com mais maturidade. O passado continua existindo, porém já não precisa ferir da mesma maneira.

Ele se torna parte de um caminho maior, onde a alma aprendeu algo sobre si, sobre o amor, sobre os limites e sobre Deus. Superar é essa passagem delicada entre a dor e a sabedoria. Não é ausência de lembrança, mas presença de paz diante do que antes nos desorganizava por dentro.