Frei Jaime Bettega

Delicadeza que protege
Opinião

O poder do respeito nos ensina que pequenas atitudes evitam grandes feridas

Deus nos trata com uma ternura que educa. Ele nos corrige sem esmagar, nos chama sem desprezar, nos olha sem reduzir nossa história ao erro cometido

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Frei Jaime Bettega

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