Frei Jaime Bettega

O segredo do instante
Opinião

O poder de viver o presente transforma a vida interior

Deus nos convida a um caminho mais humano, onde cada passo pode ser vivido com inteireza

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Frei Jaime Bettega

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