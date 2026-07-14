O poder de viver o presente transforma a vida interior

Bom Dia! Entre um pensamento e outro, o sentir se faz intenso... A vida nos ocupa bastante, quando damos ouvido ao que se passa em nossa interioridade... É importante estar atento ao que se passa neste universo que carregamos dentro de nós... Nossa vida é nossa maior prioridade!

"Esteja presente no agora. Talvez isso seja o segredo: não remoer o que já passou, não apressar o que ainda não chegou." (@passarinhos_no_telhado)

O exercício físico, principalmente as caminhas, faz parte do meu cotidiano. Mas tem outro exercício que faço diariamente: não permitir que as preocupações interfiram na paz que carrego comigo. Procuro viver intensamente cada momento. Estar presente parece simples, mas talvez seja uma das aprendizagens mais difíceis da vida interior.

A mente costuma retornar ao que passou, procurando explicações, revivendo conversas, reabrindo feridas e tentando mudar o que já não pode ser mudado. Em outros momentos, corre para o futuro, apressando respostas, imaginando cenários e desejando controlar aquilo que ainda não chegou. Assim, o agora fica abandonado. E é justamente nele que a vida acontece. Deus nos encontra no instante presente, não nas lembranças que remoemos nem nos amanhãs que tentamos possuir antes do tempo. O passado merece ser acolhido como aprendizado, mas não precisa ser morada permanente.

O futuro merece esperança e preparo, mas não deve roubar a paz deste dia. Há uma sabedoria serena em voltar ao chão do momento atual. Respirar. Escutar. Fazer o que é possível. Agradecer o que está disponível. Cada novo dia fala de constância, e a presença talvez seja uma das formas mais profundas de perseverar. Permanecer no agora não significa ignorar responsabilidades, mas dar a cada tempo o seu lugar. Quando remoemos demais, transformamos a memória em prisão. Quando apressamos demais, transformamos a esperança em ansiedade.

Deus nos convida a um caminho mais humano, onde cada passo pode ser vivido com inteireza. O segredo talvez esteja em não desperdiçar a única porção de tempo que realmente nos foi confiada. Aqui, neste instante, há alguma luz, algum gesto possível, alguma graça discreta. E quando o coração aprende a habitar o presente, descobre que a vida não precisa ser carregada toda de uma vez. Ela pode ser recebida, momento por momento, com mais paz, verdade e confiança.