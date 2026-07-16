Frei Jaime Bettega

Quando o corpo perdoa
Opinião

O perdão como caminho para liberdade interior e cura emocional

Esse processo envolve etapas mentais, emocionais e físicas, exigindo tempo e paciência para a verdadeira cura

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Frei Jaime Bettega

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