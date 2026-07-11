Bom Dia! Acordando aos poucos, lembrando de tantas coisas... Somos um mundo à parte, com diferentes e insistentes pensamentos... Uma fonte incrível de felicidade reside na capacidade de fazer o bem... Sejamos persistentes... Feliz sábado!

"Fazer o bem não é sobre agradar o outro, nem sobre esperar retornos, mas sobre honrar quem eu sou." (@passarinhos_no_telhado)

O desejo de fazer o bem é intrínseco ao ato de existir. Em cada coração está uma vontade enorme de fazer o outro feliz. O desejo de proporcionar aos outros um bem-estar é algo incrível. Mas o bem é autêntico quando movido pelo simples desejo de querer ajudar o outro.

No entanto, fazer o bem perde sua leveza quando se torna moeda de troca. Há gestos bonitos que adoecem quando são praticados apenas para agradar, receber reconhecimento ou garantir retorno. A bondade verdadeira nasce de um lugar mais profundo. Ela não depende completamente da resposta do outro, porque expressa uma fidelidade interior.

Quando escolhemos o bem, revelamos algo sobre aquilo que desejamos cultivar em nós. Não significa permitir abusos, nem oferecer disponibilidade sem limites. O bem maduro caminha junto com discernimento. Ele não se confunde com submissão, nem com a necessidade de ser amado por todos. Fazer o bem é honrar a própria consciência diante de Deus, escolhendo atitudes que não traiam a dignidade do coração.

Há uma liberdade bonita nesse entendimento. Se o outro agradece, acolhemos com alegria. Se não reconhece, ainda assim a ação conserva seu valor. Deus vê a intenção escondida, o cuidado discreto e a generosidade que não virou espetáculo. A vida simples de cada dia oferece muitas oportunidades de bondade: uma escuta paciente, uma palavra que levanta, uma ajuda concreta, uma presença que não exige palco.

O sábado interior respira melhor quando a bondade deixa de ser peso e volta a ser expressão de vida. Quem faz o bem apenas para agradar pode terminar ressentido. Quem faz o bem para honrar quem é permanece mais inteiro, porque não entrega sua paz ao retorno recebido.

Ainda assim, é preciso lembrar que honrar quem somos inclui cuidar de nós. A bondade que Deus inspira não destrói a pessoa que a pratica. Ela amplia o coração, mas também preserva sua verdade. E quando o bem nasce desse lugar sereno, ele floresce sem cobrança e permanece mesmo quando ninguém aplaude.