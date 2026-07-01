Frei Jaime Bettega

Ternura sem julgamento
Opinião

Nem sempre percebemos o quanto o olhar apressado pode ferir

O julgamento fecha portas, enquanto a misericórdia cria possibilidades.

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Frei Jaime Bettega

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