Bom Dia! Acordando para mais um dia e também para um novo mês... Julho, bem-vindo! Estamos no segundo semestre de 2026... Que a esperança e a disposição acompanhem os próximos seis meses... Temos um longo caminho... Vamos que vamos!

“A coisa mais bonita que você pode fazer por alguém é poupa-lo do seu julgamento.” (@passarinhos_no_telhado)

Pensar o melhor das pessoas se tornou natural no meu cotidiano de muitas relações e contatos. Não faz parte do meu jeito de ser estar julgando, sem conhecer realmente a situação. Poupar alguém do nosso julgamento é uma forma silenciosa de amor.

Nem sempre percebemos o quanto o olhar apressado pode ferir, reduzir e aprisionar uma pessoa a um instante de fragilidade. Julgar parece fácil porque nos coloca numa posição de aparente segurança. Observamos de fora, medimos atitudes, organizamos conclusões e esquecemos que também carregamos histórias incompletas, dores não ditas e limites que poucos conhecem.

Há uma delicadeza profunda em suspender a sentença e permitir que o outro seja maior do que aquilo que conseguimos compreender. Deus nos olha assim. Ele conhece nossas quedas, mas não nos resume a elas. Sabe das sombras que habitam o caminho humano, mas continua chamando cada coração pelo nome da esperança.

Quando aprendemos algo desse olhar, a convivência se torna mais compassiva. Não significa concordar com tudo, nem deixar de reconhecer o que precisa ser transformado. Significa apenas não transformar a percepção do erro em condenação da pessoa. Muitas vezes, o que alguém precisa não é de mais uma opinião dura, mas de um espaço onde possa respirar, rever-se e recomeçar.

O julgamento fecha portas, enquanto a misericórdia cria possibilidades. Há uma beleza discreta em escolher o silêncio quando a palavra seria apenas vaidade. Há maturidade em admitir que não sabemos tudo sobre a dor alheia. Poupar alguém do nosso julgamento também nos cura, porque desmonta a arrogância interior e nos devolve ao lugar comum da humanidade.

Todos estamos aprendendo. Todos precisamos de paciência. E quando o coração escolhe olhar com mais ternura, a vida ao redor se torna menos pesada. Nesse gesto humilde, o amor se revela não como discurso, mas como cuidado que protege a dignidade do outro.