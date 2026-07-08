Frei Jaime Bettega

Talvez nunca aconteça
Opinião

Muitas vezes sofremos por aquilo que nunca chegará a acontecer

Deus nos chama ao presente porque é nele que sua graça se oferece

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Frei Jaime Bettega

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