Frei Jaime Bettega

Quando a ausência alivia
Opinião

Há ciclos que foram importantes em determinada estação, mas que depois perderam sentido

E quando o coração aceita essa verdade, a vida abre espaço para novas formas de presença

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Frei Jaime Bettega

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