Bom Dia! A disposição faz parte da minha essência... Como é maravilhoso abraçar a vida e sentir a presença de Deus... Que seja uma semana de muitas realizações... Procuro dizer para mim mesmo: ‘vai dar certo’... E tem dado muito certo... Viver é bom demais... Feliz dia!

"Quando a ausência vira alívio, o ciclo está encerrado." (@passarinhos_no_telhado)

Fomos criados para estarmos presentes. Porém, cedo ou tarde, somos desafiados a lidar com ausências. Mesmo não sabendo lidar bem com algumas situações, certas ausências acabam fazendo bem, pois libertam. Sim, há ausências que inicialmente doem, mas depois começam a revelar uma paz inesperada.

O coração, acostumado a insistir, pode estranhar quando a falta deixa de machucar e passa a aliviar. Esse movimento interior costuma dizer muito. Nem todo vínculo que permanece fisicamente perto continua fazendo bem à alma. Algumas presenças, com o tempo, se tornam peso, cobrança, medo ou esgotamento.

Quando se afastam, o silêncio que fica não é vazio, mas descanso. É como se a vida respirasse novamente em lugares antes ocupados por tensão. Reconhecer isso exige honestidade, porque nem sempre queremos admitir que algo chegou ao fim. Há ciclos que foram importantes em determinada estação, mas que depois perderam sentido.

Encerrá-los não significa negar o que houve de bom. Significa aceitar que a permanência já não produz vida. Deus nos conduz também por esses discernimentos. Ele sabe quando uma relação, um ambiente ou uma expectativa deixou de favorecer nossa paz. A segunda-feira interior pede coragem para seguir adiante sem culpa. Às vezes, o recomeço se dá justamente quando paramos de confundir saudade com chamado.

Se a ausência trouxe alívio, talvez a alma esteja finalmente reconhecendo aquilo que a mente demorou a aceitar. O fim de um ciclo não precisa ser acompanhado de rancor. Pode ser vivido com gratidão pelo aprendizado e firmeza diante do que não deve retornar.

Há uma maturidade bonita em deixar encerrado o que já cumpriu seu tempo. E quando o coração aceita essa verdade, a vida abre espaço para novas formas de presença. O alívio, então, deixa de parecer frieza. Torna-se sinal de libertação, cuidado e possibilidade de recomeçar com mais inteireza.