Frei Jaime Bettega

Seguir mesmo com medo
Opinião

É preciso fortalecer a coragem para enfrentar o medo e seguir adiante

Deus não despreza passos inseguros. Ele sabe que muitas travessias começam pequenas, quase tímidas, sustentadas mais pela fé do que pela certeza

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Frei Jaime Bettega

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