É preciso fortalecer a coragem para enfrentar o medo e seguir adiante

Bom Dia! O meu primeiro gesto diário é elevar o pensamento ao céu e agradecer... Estar vivo é a maior dádiva... Tenho consciência que nunca daremos de todas as demandas, mas que estamos empenhados para fazer acontecer o melhor... Então, muita paz no coração!

“Vá com as pernas tremendo, mas vá. Deixe o medo sentir medo da sua coragem.” (@casa.rosa)

Nem todos acreditam quando falo, mas o medo não ocupa espaço em meu coração. Sou cauteloso, mas dificilmente recuo quando vejo que é possível realizar. No lugar do medo, coloco fé. Eu bem sei que há passos que nunca serão dados com segurança absoluta. Algumas decisões importantes continuam fazendo as pernas tremerem, mesmo quando o coração já sabe que é tempo de avançar.

Esperar o medo desaparecer por completo pode nos manter presos por muito tempo. A coragem, muitas vezes, nasce no meio do tremor. Ela não é ausência de fragilidade, mas escolha de não deixar a fragilidade governar toda a vida. O medo tenta proteger, mas também pode aprisionar quando ocupa o lugar da consciência. Por isso, há momentos em que precisamos reconhecê-lo, respirar fundo e seguir mesmo assim.

Deus não despreza passos inseguros. Ele sabe que muitas travessias começam pequenas, quase tímidas, sustentadas mais pela fé do que pela certeza. Quando alguém decide caminhar apesar do medo, algo se reorganiza por dentro. A alma descobre que não precisava estar pronta para começar, apenas disponível para não desistir. Tenho consciência desta verdade: nem todo impulso merece ser seguido, mas nem todo receio deve ser obedecido.

Há medos que são apenas ecos de experiências passadas, vozes de insegurança ou previsões que talvez nunca se realizem. A coragem amadurecida não briga com o medo. Ela o coloca no banco de trás e retoma a direção. Cada passo dado com verdade diminui o tamanho daquilo que parecia invencível.

Deus se faz presente nessa caminhada, oferecendo força suficiente para o hoje, não para todos os cenários imaginados. E quando seguimos tremendo, mas seguimos, mostramos ao medo que ele não é senhor da nossa história. A vida então se abre, e o coração percebe que a coragem também aprende caminhando, no chão real de cada decisão assumida.