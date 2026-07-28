Bom Dia! Muitas vezes, o pensamento alcança distâncias inimagináveis... Pensar é um exercício necessário... Gosto de pensar, de refletir e de criar novas oportunidades... Criatividade e espiritualidade residem no meu espaço sagrado... Feliz dia!

"Você não controla todos os pensamentos que surgem, mas você pode escolher quais vai alimentar."(@passarinhos_no_telhado)

Demorou um pouco, mas aprendi a ser seletivo. Tenho observado os meus pensamentos e agido: o que não acrescenta, acabo excluindo. Acontece que os pensamentos chegam muitas vezes sem pedir licença. Alguns vêm leves, outros assustados, outros carregados de lembranças antigas. Há pensamentos que nascem do cansaço, da comparação, da insegurança ou de uma ferida que ainda busca cuidado. Não controlamos tudo o que atravessa a mente, e aceitar isso já traz certo descanso. O problema começa quando oferecemos morada a todo pensamento que passa. Aquilo que alimentamos cresce.

Uma preocupação repetida sem discernimento pode tomar a forma de certeza. Uma mágoa revisitada todos os dias pode ganhar raízes mais profundas. Uma suspeita acolhida sem verdade pode ferir relações que mereciam cuidado. Por isso, a vida interior pede vigilância serena. Não se trata de viver em guerra com a mente, mas de aprender a escolher com mais consciência.

Deus nos deu liberdade também para cultivar o que permanece dentro de nós. Podemos acolher pensamentos que geram paz, lucidez, gratidão e coragem. Podemos deixar passar aqueles que apenas aumentam o medo, o ressentimento ou o desânimo. Essa escolha não acontece de modo perfeito, mas pode ser praticada aos poucos. A oração ajuda, porque recoloca o coração diante de uma presença maior do que o barulho interno. O silêncio também ajuda, quando não é fuga, mas escuta.

Há pensamentos que se dissolvem quando não recebem alimento. Outros perdem força quando são iluminados pela verdade. A alma amadurece quando percebe que não precisa obedecer a tudo o que pensa. Pode observar, discernir e escolher. E cada escolha interior, por menor que pareça, vai formando um jardim ou um peso.

Que saibamos alimentar aquilo que floresce, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que devolve mansidão ao coração. O resto pode seguir seu curso, sem encontrar em nós uma casa permanente. Bons pensamentos são fontes incríveis de felicidade.