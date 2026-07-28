Frei Jaime Bettega

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Opinião

Deus nos deu liberdade também para cultivar o que permanece dentro de nós

Acontece que os pensamentos chegam muitas vezes sem pedir licença

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