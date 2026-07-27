Frei Jaime Bettega

O impossível pela fé
Opinião

Deus nos ajuda a enxergar com mais profundidade

Quando respiramos, rezamos e devolvemos o coração ao seu centro, algo se clareia

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Frei Jaime Bettega

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