Frei Jaime Bettega

Realidade sem roteiro
Opinião

Crescer é perceber que a vida tem uma sabedoria maior do que nossos planos

A maturidade não está em desistir de sonhar, mas em não confundir sonho com controle

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Frei Jaime Bettega

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