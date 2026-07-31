Bom Dia! Julho: adeus e muito obrigado por todas as oportunidades... De 12 meses já vivenciamos 7... Pela frente teremos mais 5 meses... Vamos viver com intensidade e com muito amor no coração... Gratidão ao tempo por nos possibilitar tanta vida... Feliz dia!

"Crescer é deixar de exigir que a realidade siga o roteiro que você escreveu." (@passarinhos_no_telhado)

Sempre tive muitos sonhos. Continuo sonhando. Faço planos, mas meu planejamento não é rígido, pois gosto muito da flexibilidade. Durante muito tempo, sim, carregamos dentro de nós roteiros silenciosos.

Imaginamos como as coisas deveriam acontecer, em que tempo chegariam, quem permaneceria ao nosso lado, quais portas se abririam e que forma teria a felicidade. Esses roteiros ajudam a sonhar, mas também podem se transformar em prisões quando exigimos que a realidade obedeça a cada linha escrita por nossas expectativas.

Crescer é perceber que a vida tem uma sabedoria maior do que nossos planos. Nem tudo virá no momento imaginado. Nem todos permanecerão. Nem toda resposta será aquela que desejávamos. E, ainda assim, Deus continua trabalhando.

A maturidade não está em desistir de sonhar, mas em não confundir sonho com controle. Há caminhos que só se revelam quando aceitamos que o roteiro mudou. Há bênçãos que chegam por páginas que não havíamos previsto. Há amadurecimentos que nascem justamente quando a vida desorganiza nossas certezas.

Essa aceitação não acontece sem dor. Abrir mão de uma versão idealizada da realidade pode parecer perda. No entanto, aos poucos, a alma descobre que viver é dialogar com o que chega, não apenas impor ao mundo aquilo que planejamos. A fé ajuda nesse desapego.

Ela nos recorda que Deus não está preso ao nosso desenho. Ele vê possibilidades onde vemos frustração, prepara sentido onde vemos atraso, sustenta esperança onde enxergamos apenas mudança.

Quando deixamos de brigar tanto com a realidade, sobra energia para habitá-la com mais presença. O coração fica mais disponível para o bem possível, para a alegria concreta, para os encontros reais.

Crescer é soltar o roteiro sem soltar a confiança. É permitir que a vida nos surpreenda, mesmo quando ela não segue nossa ordem. E nessa abertura humilde, descobrimos que a graça também escreve caminhos belos quando nossas páginas planejadas chegam ao fim. Que a flexibilidade nos aproxime da felicidade.