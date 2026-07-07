Bom Dia! Recomeçar é uma oportunidade diária que a vida nos cede... São tantos caminhos e infinitas direções... O importante é a não desistir de andar... Meus sonhos são minhas energias... Deve ser triste a vida de quem não sabe sonhar... Feliz dia!

"A intenção é a semente que determina o fruto que vamos colher."(@passarinhos_no_telhado)

Gosto muito da imagem do semeador. Acho que todos deveriam lançar sementes ao longo do caminho. Nossas intenções precisam se transformar em atitudes. Acredito na força da semente. Antes de cada gesto existe uma intenção silenciosa.

Ela nasce no interior, muitas vezes invisível aos outros, mas capaz de orientar a qualidade daquilo que fazemos. A mesma atitude pode carregar amor ou vaidade, cuidado ou controle, serviço ou necessidade de reconhecimento.

Por isso, olhar para a intenção é um exercício de verdade. Nem sempre basta fazer o bem exteriormente. É preciso perguntar de onde esse bem está partindo. Deus conhece a raiz antes do fruto. Ele enxerga o coração quando as aparências ainda confundem. Uma intenção limpa torna simples até os gestos pequenos.

Uma intenção ferida pode transformar grandes ações em peso. O amadurecimento espiritual passa por essa vigilância delicada, não para gerar culpa, mas para purificar o caminho. Quando plantamos com amor, paciência e honestidade, os frutos tendem a carregar vida.

Quando plantamos movidos por orgulho, ressentimento ou disputa, cedo ou tarde a colheita revela a semente. A terça-feira interior convida à continuidade consciente. Construir algo bom exige revisar diariamente aquilo que estamos semeando nas relações, nas palavras e nas escolhas.

Muitas vezes desejamos colher paz enquanto semeamos pressa. Desejamos confiança enquanto alimentamos dúvidas e reservas. Desejamos amor enquanto agimos apenas para sermos vistos. Deus nos ajuda a alinhar intenção e ação. Ele toca a raiz para que o fruto seja mais verdadeiro.

Esse processo pede humildade, pois algumas motivações só aparecem quando temos coragem de olhar para dentro sem defesa. Ainda assim, há beleza em poder recomeçar a semeadura. Cada dia oferece novas sementes.

E quando o coração escolhe plantar com mais pureza, a vida começa a devolver frutos mais serenos, capazes de alimentar não apenas a nós, mas também quem caminha conosco.