Frei Jaime Bettega

Intenções que florescem
Opinião

Construir algo bom exige revisar diariamente aquilo que estamos semeando nas relações

Uma intenção ferida pode transformar grandes ações em peso

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Frei Jaime Bettega

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