Como observar os próprios pensamentos pode trazer mais liberdade

Bom Dia! Os dias se apresentam dentro de uma sequência natural... O que eu sinto é somente meu, mas posso partilhar com os demais... Talvez nem todos estejam cientes de que podemos pensar o melhor, em qualquer situação... Controlar os pensamentos é uma tarefa diária... Ser seletivo é a saída!

"Quem aprende a observar a própria mente deixa de ser refém dela. Você não é os seus pensamentos. Você é quem pode observá-los." @passarinhos_no_telhado

A maturidade me ensinou a lidar com meus pensamentos. Aprendi a ser seletivo. Tenho dado menos espaço aos pensamentos que não são construtivos. Claro, a mente tem seus movimentos próprios. Ela recorda, imagina, teme, compara, antecipa e, muitas vezes, cria tempestades em lugares onde a vida ainda está silenciosa. Se acreditamos em tudo o que ela produz, acabamos vivendo como prisioneiros de vozes internas que nem sempre falam a verdade.

Há pensamentos que chegam cansados, outros nascem do medo, outros repetem feridas antigas como se fossem certezas definitivas. Aprender a observá-los é um passo de maturidade espiritual. Não se trata de brigar com a mente, nem de tentar silenciá-la à força, mas de criar dentro de si um espaço mais profundo, onde seja possível olhar para o que passa sem se confundir totalmente com aquilo. A consciência é esse lugar sereno onde a alma respira antes de reagir.

Quando a pessoa percebe que pode observar seus pensamentos, começa a recuperar liberdade. Nem toda ideia precisa ser acolhida. Nem toda preocupação merece alimento. Nem toda lembrança tem autoridade para definir o presente. Deus habita também esse silêncio atento, onde a pessoa deixa de ser arrastada e passa a discernir. A fé não elimina todos os pensamentos difíceis, mas ilumina o modo de lidar com eles. Aos poucos, a mente deixa de ser uma casa sem portas e se torna um lugar visitado com mais cuidado.

O coração aprende a escolher quais pensamentos merecem permanência e quais precisam apenas seguir seu caminho. Essa delicadeza muda a vida. Há uma paz que nasce quando deixamos de obedecer automaticamente ao que nos atravessa. O pensamento pode chegar, mas não precisa mandar. Pode fazer barulho, mas não precisa governar. E nesse intervalo entre perceber e responder, a alma encontra uma liberdade simples e profunda, capaz de devolver lucidez aos dias e mansidão ao coração.