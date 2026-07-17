Frei Jaime Bettega

Olhar sereno da mente
Opinião

Como observar os próprios pensamentos pode trazer mais liberdade

Deus habita também esse silêncio atento, onde a pessoa deixa de ser arrastada e passa a discernir

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Frei Jaime Bettega

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