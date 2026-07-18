Amar é aceitar despedidas e respeitar o caminho do outro

Bom Dia! Olhar para além do horizonte é um dom que todos podem desenvolver... É possível ver para além dos fatos... Nas entrelinhas da vida muitas coisas estão escritas... Sejamos criativos e dinâmicos: não podemos nos acomodar diante dos muitos desafios!

"Amar também é aceitar quando o caminho do outro já não é mais o mesmo caminho que o nosso." (@passarinhos_no_telhado)

Nossos sofrimentos são pontuais, mas podem perdurar se formos demasiadamente insistentes. Alguns desfechos são lamentáveis, mas a vida precisa seguir em frente. Se as escolhas foram outras, a vida não deixa de ser vida.

Há amores que caminham juntos por um tempo bonito e verdadeiro, mas nem todo encontro permanece com a mesma forma até o fim. A vida muda, as escolhas amadurecem, as necessidades se transformam e, em algum momento, pode acontecer de duas pessoas perceberem que já não caminham na mesma direção. Isso não apaga o que foi vivido, nem torna falso o que um dia aqueceu o coração. Apenas revela que o amor também passa por estações.

Amar não é possuir o caminho do outro. Não é exigir que alguém permaneça perto apenas para acalmar nossa insegurança. Há uma grandeza silenciosa em reconhecer quando a presença precisa mudar de lugar. Aceitar isso dói, porque o coração costuma se apegar às formas conhecidas. Queremos que os vínculos continuem do jeito que nos deram segurança, mas a vida nem sempre conserva aquilo que amamos do modo como gostaríamos.

Deus nos ensina, com paciência, que o verdadeiro amor não se confunde com controle. Ele respeita o tempo, a liberdade e a verdade de cada pessoa. Às vezes, o gesto mais amoroso é abrir as mãos sem transformar a despedida em cobrança. É permitir que o outro siga, mesmo que dentro de nós ainda exista saudade. Essa aceitação não é indiferença. É maturidade afetiva. É reconhecer que ninguém deve ser mantido preso para que nosso vazio pareça menor.

Quando o amor amadurece, ele deixa de perguntar apenas pelo que deseja receber e começa a perguntar pelo que precisa respeitar. E nesse respeito, algo se purifica. A ausência pode trazer dor, mas também pode guardar gratidão. O caminho que se separa não precisa virar amargura. Pode permanecer como bênção, memória e aprendizado. Porque amar, em sua forma mais livre, é desejar que a vida floresça no outro, mesmo quando esse florescimento já não acontece ao nosso lado.