Frei Jaime Bettega

Caminhos que se separam
Opinião

Amar é aceitar despedidas e respeitar o caminho do outro

Deus nos ensina, com paciência, que o verdadeiro amor não se confunde com controle

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS