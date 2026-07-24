Frei Jaime Bettega

A medida certa
Opinião

Aceitar limites e reduzir cobranças traz leveza ao cotidiano

Deus também habita esse lugar simples onde aceitamos ser gente, não máquina. E quando a pessoa compreende isso, respira melhor

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Frei Jaime Bettega

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