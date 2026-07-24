Aceitar limites e reduzir cobranças traz leveza ao cotidiano

Bom Dia! A sexta-feira chega trazendo serenidade e paz... Há uma chama que nos habita e que nos permite desviar da escuridão... Somos filhos e filhas da luz... Viver é comunicar luz... Sejamos criativos e persistentes: um dia, as trevas serão extintas!

“A gente é aquilo que dá conta de ser. Nem mais, nem menos. Entender isso diminui o peso das cobranças diárias.” (@passarinhos_no_telhado).

Além da autocobrança, somos continuamente avaliados pelas pessoas que nos rodeiam. Há tempos compreendi que precisamos estar em paz em nosso íntimo para conviver harmoniosamente com os que dividem os dias conosco.

Realmente somos o que damos conta de ser. Ter consciência das limitações é um passo necessário para alcançar a paz. As cobranças sempre existirão. Fazer o que estiver ao alcance e seguir em frente. Mas há dias em que a vida pede mais do que conseguimos oferecer.

Queremos dar conta de tudo, responder bem a todos, manter serenidade, produtividade, alegria, fé e disposição, como se o coração fosse uma fonte inesgotável. Mas somos humanos. Temos limites, histórias, cansaços, medos e tempos internos que nem sempre acompanham a velocidade das exigências.

Reconhecer isso não é desistir de crescer. É apenas parar de violentar a própria alma com cobranças que não respeitam a realidade. A gente é aquilo que dá conta de ser em cada etapa. Às vezes, o possível é pouco aos olhos de fora, mas é imenso para quem conhece a travessia por dentro.

Deus não nos olha com a régua impaciente do mundo. Ele conhece o peso que carregamos, as batalhas que não aparecem, as dores que continuamos administrando em silêncio. Por isso, há uma misericórdia profunda em aceitar o próprio limite sem transformá-lo em culpa. Isso não significa acomodação, mas verdade.

Crescer exige honestidade, e a honestidade começa quando deixamos de fingir força o tempo inteiro. As cobranças diárias perdem poder quando aprendemos a distinguir responsabilidade de excesso. Nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa ser agora. Nem tudo depende exclusivamente de nós. Há dias em que fazer o necessário com o coração possível já é uma forma bonita de fidelidade. Aos poucos, a alma vai encontrando uma medida mais justa. Trabalha, ama, serve e recomeça, mas sem se destruir para caber em expectativas desumanas.

Deus também habita esse lugar simples onde aceitamos ser gente, não máquina. E quando a pessoa compreende isso, respira melhor. O peso diminui, a culpa se aquieta e o coração descobre que ser inteiro não é ser sem falhas, mas viver com verdade dentro da própria medida.