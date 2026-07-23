Frei Jaime Bettega

O tempo segue conosco
Opinião

A vida não costuma esperar para que estejamos prontos

Deus não nos abandona nesse processo aparentemente comum. Ele se faz presente na rotina que nos sustenta

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Frei Jaime Bettega

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