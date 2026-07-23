A vida não costuma esperar para que estejamos prontos

Bom Dia! Sempre valorizei o tempo que recebo gratuitamente do Criador... A especialidade do tempo é passar... Tenho consciência de que somos transitórios, mas podemos, mesmo assim, fazer muitas coisas com o tempo que nos é ofertado... Sejamos criativos... Feliz dia!

"O mundo não para pra gente se curar de nada, a gente se cura vivendo." (@camposde.margaridas)

As doenças mentais estão cada vez mais presentes. A incapacidade de lidar com a ansiedade e o ritmo acelerado, que roubam a paz interior, têm inviabilizado muitos dos nossos sonhos. Acontece que a vida não costuma esperar para que estejamos completamente prontos.

Mesmo quando a alma está machucada, o dia amanhece, as responsabilidades chamam, as pessoas seguem seus ritmos e o mundo continua girando com sua pressa habitual. Isso pode parecer duro, mas também guarda uma verdade profunda: muitas curas acontecem dentro do próprio movimento da vida.

Nem sempre teremos um tempo perfeito, isolado e silencioso para reconstruir o coração. Às vezes, a cura se mistura ao trabalho, ao cuidado da casa, às conversas simples, às pequenas alegrias que retornam sem pedir licença. Vamos sarando enquanto levantamos, enquanto tentamos, enquanto choramos um pouco e seguimos mais um passo.

Deus não nos abandona nesse processo aparentemente comum. Ele se faz presente na rotina que nos sustenta, nas mãos que continuam fazendo o necessário, na força que aparece mesmo quando não sabemos de onde veio.

Curar vivendo não significa ignorar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Significa permitir que a vida continue oferecendo caminhos de restauração. Há feridas que precisam de silêncio, mas também há feridas que cicatrizam quando voltamos a participar do mundo com delicadeza. Um encontro, uma paisagem, uma tarefa bem cumprida, uma oração breve, uma risada inesperada — tudo isso pode ir devolvendo o vigor ao coração.

A cura, muitas vezes, é menos um acontecimento único e mais uma soma de dias atravessados com coragem humilde. Um dia percebemos que algo já não pesa da mesma forma. A lembrança existe, mas não domina. A ausência permanece, mas não ocupa todos os cômodos da alma. E então compreendemos que, enquanto vivíamos, Deus também nos curava por dentro, sem alarde, costurando o que parecia rasgado e devolvendo ao coração a possibilidade serena de continuar.