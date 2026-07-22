Frei Jaime Bettega

Estradas que transformam
Opinião

A vida humana é profundamente entrelaçada

Deus conhece essas travessias. Ele sabe quem chega, quem fica, quem parte e o que cada encontro desperta em nós

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Frei Jaime Bettega

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