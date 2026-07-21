Frei Jaime Bettega

Para além das tempestades
Opinião

A chuva é sempre uma bênção que faz florescer, revelando novos sentidos

Nos períodos difíceis podemos preparar o terreno para que amadureçam novas conquistas ao longo da vida

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Frei Jaime Bettega

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