A chuva é sempre uma bênção que faz florescer, revelando novos sentidos

Bom Dia! Acordando com disposição... O amanhecer é único e nos possibilita abraçar a vida assim como ela se apresenta... Tenho muitos sonhos... A realização depende também da disposição... Como é bom ser determinado e entusiasmado... Feliz dia!

"Que as flores nos lembrem porque a chuva foi necessária." (@camposde.margaridas)

As manifestações da natureza preocupam, em alguns momentos, pois causam até transtornos. Para além destas situações, a chuva é sempre uma bênção, além de proporcionar nostalgia, em determinados dias. Mas nem sempre compreendemos a chuva enquanto ela cai. Quando o céu fecha, quando o caminho fica pesado e a alma sente frio, é difícil imaginar que alguma beleza possa estar sendo preparada em silêncio.

A chuva molha planos, interrompe pressas, muda rotas e obriga a vida a desacelerar. Muitas vezes, ela se parece com uma contrariedade. Só depois, quando algo floresce, começamos a perceber que nem tudo o que incomodou veio para destruir. Há processos que regam o interior antes de revelar qualquer sinal externo.

Deus age também nesses tempos úmidos da existência, quando a alegria parece escondida e o coração precisa aprender a esperar. A flor não nasce apesar da chuva, mas também por causa dela. Assim acontece conosco. Algumas sensibilidades só despertam depois de certas lágrimas. Algumas forças só aparecem depois de dias difíceis. Algumas compreensões só se abrem quando a vida nos retira por um tempo da claridade fácil. Isso não torna a dor desejável, mas ajuda a reconhecer que a graça pode atravessar até aquilo que parecia apenas perda. Quando as flores chegam, elas não negam a chuva. Elas a explicam de outra maneira. Mostram que havia vida sendo cuidada por baixo da terra, mesmo quando nada parecia acontecer. O coração amadurecido aprende a olhar para trás sem amargura absoluta. Nem tudo será compreendido, é verdade, mas muita coisa encontrará sentido quando os frutos começarem a aparecer.

A esperança não é esquecer a tempestade, mas acreditar que Deus pode fazer nascer beleza até depois dela. E quando uma flor se abre dentro da alma, pequena e silenciosa, ela nos recorda que certas chuvas foram duras, mas não foram inúteis. Foram tempo de passagem, preparo e rega. Foram parte do mistério delicado de continuar vivendo e florescendo.