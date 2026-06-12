Bom Dia! O dia que está amanhecendo é especial: Dia dos Namorados... O namoro é uma etapa essencial para a constituição de uma família, pois amor e eternidade caminham de mãos dadas... Quando trilhamos serenamente as diferentes etapas da vida, a felicidade acontece... Feliz dia!

“A felicidade volta. Ela sempre volta. A fé vai busca-la.” (@camposde.margaridas).

Todos somos felizes, mas nem todos os dias estamos alegres. A felicidade é como um pano de fundo, sobre o qual a vida vai acontecendo. Para perceber a felicidade é só parar e elencar os diferentes motivos pelos quais somos felizes. Concordo que há dias em que a felicidade parece distante, como se tivesse se escondido em algum lugar que o coração não consegue alcançar.

Ainda assim, ela volta. Volta de mansinho, muitas vezes sem anúncio, quando a alma começa a respirar melhor e a esperança encontra uma pequena fresta para entrar. A fé tem esse movimento delicado de ir buscar a alegria mesmo quando os olhos ainda estão cansados.

Ela não nega a tristeza, não finge que tudo está bem, não apaga as marcas das travessias. Apenas sustenta por dentro a certeza de que nenhuma noite possui a última palavra. Deus conhece os caminhos por onde a felicidade retorna.

Às vezes ela volta no abraço de alguém, numa conversa simples, numa notícia esperada, numa manhã mais leve, numa paz que nasce sem explicação. Outras vezes volta primeiro como coragem, depois como confiança, até se tornar novamente sorriso. O coração precisa aprender a não desistir de si mesmo nos dias difíceis.

A dor pode ocupar um tempo, mas não precisa governar a vida inteira. Há alegrias que amadurecem justamente depois da ausência, porque voltam mais humildes, mais profundas e menos dependentes de circunstâncias perfeitas. A fé busca a felicidade quando nos recorda que somos cuidados, mesmo nos períodos em que tudo parece suspenso.

Ela nos conduz de volta ao essencial, ao amor que permanece, à presença de Deus que não abandona, à capacidade de recomeçar sem pressa. E quando a felicidade retorna, percebemos que ela não veio como euforia passageira, mas como serenidade reencontrada. Talvez seja por isso que sua volta seja tão bonita. Porque ela chega depois da espera, toca o coração com leveza e confirma que a vida, mesmo ferida, ainda sabe florescer.