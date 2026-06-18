Frei Jaime Bettega

A grandeza dos pequenos sinais
Opinião

Toda grande obra guarda dias comuns, tentativas discretas, escolhas repetidas e uma fidelidade que quase ninguém percebeu

Deus abençoa essa fidelidade silenciosa, porque conhece o amor colocado em cada detalhe

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS