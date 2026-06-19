Bom Dia! A sexta-feira é sempre bem saudada... Gostamos de intervalos... Necessitamos tomar distância do ritmo do cotidiano... O trabalho ocupa um papel muito importante no cotidiano da nossa existência... Sejamos agradecidos por tantas oportunidades e trocas... Feliz dia!

“O real em nós é silencioso. É o adquirido que fala.” (Khalil Gibran).

Somos habitados por um universo de possibilidades. O que sentimos tem um colorido diferenciado, tem odor e até sabor. É tudo aquilo que nos torna únicos. Sim, existe dentro de nós uma verdade que não precisa fazer barulho para existir. Ela permanece abaixo das aparências, das opiniões e dos papéis que aprendemos a representar ao longo da vida.

Muitas vozes foram sendo acumuladas em nosso interior. Vozes que disseram como deveríamos agir, o que precisaríamos conquistar e qual imagem seria mais aceita pelos outros. Com o tempo, podemos confundir essas exigências com aquilo que realmente somos. O adquirido costuma falar alto porque deseja aprovação, comparação e reconhecimento.

O essencial, porém, manifesta-se de modo sereno. Ele aparece quando o coração repousa, quando a pressa diminui e quando já não precisamos provar nada. Há uma identidade profunda que Deus conhece antes de qualquer desempenho. É nesse lugar interior que a alma encontra sua dignidade mais verdadeira. O silêncio não é ausência, mas espaço de escuta.

Nele percebemos quais desejos nasceram do amor e quais foram plantados pelo medo de não pertencer. Também reconhecemos os cansaços provocados por uma vida sustentada apenas pelas expectativas externas. Voltar ao que é real exige delicadeza, porque algumas máscaras foram usadas durante tanto tempo que parecem parte do rosto.

Deus não nos arranca delas com violência. Ele nos chama com paciência, oferecendo encontros, pausas e verdades que devolvem inteireza. Quando nos aproximamos desse centro silencioso, a vida fica menos dividida.

As escolhas ganham coerência, as relações se tornam mais honestas e o coração já não depende tanto do ruído para sentir que existe. O real em nós não precisa vencer discussões. Precisa apenas ser acolhido.

E quando a alma aprende a permanecer diante de Deus sem adornos, descobre que a verdade mais profunda não grita. Ela respira, sustenta e ilumina silenciosamente a maneira de viver.