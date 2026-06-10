Bom Dia! O desejo de fazer o bem é inerente ao ato de existir... Quem faz o bem descobre uma singular fonte de felicidade... Num mundo que aumenta o sofrimento dos mais fragilizados, sejamos construtores de justiça e de paz... O bem não é mensurado pela quantidade, mas pela intenção de quem o faz... Feliz dia!

“Sigamos rumo à transformação” (@camposde.margaridas)

Desde o nascimento, somos desafiados ao aprendizado. Tenho consciência de que irei aprender até o último suspiro. Isso me encanta. A evolução deveria fazer parte das metas de todos. Gastamos muito tempo buscando coisas e corremos o risco de não evoluir. É bom ter presente que a transformação não acontece de uma só vez. Ela começa em pequenos movimentos interiores, quase sempre silenciosos, quando a alma aceita olhar para si com mais verdade.

Seguir rumo à transformação é permitir que Deus toque aquilo que ainda precisa amadurecer em nós. Há pensamentos que precisam ser purificados, sentimentos que precisam encontrar serenidade, atitudes que pedem novo sentido. Nem sempre percebemos o quanto resistimos à mudança.

Gostamos do conhecido, mesmo quando ele pesa. Preferimos, às vezes, permanecer em velhas formas de viver porque elas nos parecem seguras. No entanto, a vida espiritual nos convida a atravessar esse conforto estreito e dar passos em direção a uma existência mais livre. Transformar-se não é negar a própria história, mas permitir que ela seja iluminada.

O que foi vivido não precisa aprisionar. Pode tornar-se aprendizado, memória amadurecida e força para seguir. Deus trabalha com delicadeza. Ele não violenta o coração, mas chama, inspira, desperta e acompanha. A transformação verdadeira não nasce do barulho, mas da fidelidade aos pequenos recomeços.

Uma palavra mais serena, uma escolha mais justa, uma oração mais sincera, uma renúncia feita com amor, tudo isso vai redesenhando a alma por dentro. Há beleza em perceber que ainda podemos crescer. Ninguém está concluído. Enquanto houver vida, há possibilidade de conversão, de melhora, de cura e de sentido novo.

O caminho pode ser lento, mas cada passo honesto já participa da transformação. E quando seguimos com humildade, descobrimos que Deus não pede perfeição imediata. Ele pede abertura. A alma que se abre começa a mudar. E mudando, encontra uma forma mais verdadeira de viver, amar e permanecer em paz.