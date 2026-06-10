Frei Jaime Bettega

Rumo à transformação
Opinião

Seguir rumo à transformação é permitir que Deus toque aquilo que ainda precisa amadurecer em nós

O caminho pode ser lento, mas cada passo honesto já participa da transformação

Frei Jaime Bettega

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