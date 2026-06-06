Frei Jaime Bettega

A beleza de prosseguir
Opinião

Quem segue em frente carrega consigo a sabedoria de quem aprendeu que nem tudo termina para castigar

Saber administrar as muitas e diversificadas situações, exige uma grande sensibilidade e uma atenção especial

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS