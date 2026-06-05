Bom Dia! Acordando sem pressa... Primeira sexta-feira do mês, dia de recordar o Coração de Jesus, que é manso e humilde... Não são poucos os que estão sempre adiando a execução de tarefas ou uma tomada de decisão... Ter determinação faz um bem enorme...

“Quando gratos somos, abençoados nos tornamos.” @camposde.margaridas

Tenho comigo que a oração mais bela é a gratidão. Sempre pedimos muito e, às vezes, esquecemos de manifestar nossa gratidão. Agradecer é reconhecer. Quem ama não cansa de agradecer. Com certeza, a gratidão muda a maneira de atravessar a vida. Não porque elimina as dificuldades, mas porque ilumina aquilo que, muitas vezes, passa despercebido aos nossos olhos apressados...

Há bênçãos que chegam discretas, escondidas no pão de cada dia, na presença de alguém que permanece, na saúde que permite seguir, na oportunidade de recomeçar sem alarde. O coração agradecido aprende a reconhecer que nada é pequeno quando é recebido com amor. A vida não se torna perfeita, mas ganha um brilho diferente quando deixamos de medir tudo pela falta e começamos a perceber a abundância silenciosa que Deus semeia no cotidiano.

Ser grato é uma forma de oração que não precisa de muitas palavras. É um jeito de estar diante da existência com humildade, sabendo que cada respiração carrega um dom e cada encontro pode trazer uma mensagem. Muitas inquietações perdem força quando a alma aprende a agradecer antes de reclamar. Não se trata de ignorar as dores, mas de não permitir que elas ocupem todo o espaço interior.

A gratidão organiza o olhar, educa os sentimentos e devolve serenidade ao coração. Quem agradece se torna mais atento, mais simples, mais próximo do essencial. E, aos poucos, percebe que a bênção não está apenas no que se recebe, mas também na capacidade de reconhecer o bem que já habita a caminhada. Deus se manifesta nessa delicadeza. Ele transforma o pouco em suficiente, o comum em sinal, o dia simples em possibilidade de amor.

Quando a gratidão amadurece dentro de nós, a vida deixa de ser uma cobrança constante e passa a ser uma oferta. E nesse movimento sereno, o coração descobre que agradecer não é apenas responder ao bem recebido, mas abrir espaço para que novas bênçãos encontrem morada.