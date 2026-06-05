Frei Jaime Bettega

Bênçãos pelo caminho
Opinião

Quem ama não cansa de agradecer

A vida não se torna perfeita, mas ganha um brilho diferente quando deixamos de medir tudo pela falta e começamos a perceber a abundância silenciosa que Deus semeia no cotidiano

Frei Jaime Bettega

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