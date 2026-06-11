Bom Dia! Acordando em todos os sentidos... Precisamos estar inteiros em tudo o que fazemos... A vida nos apresenta muitos desafios... O medo acomoda... Somente a fé pode nos sustentar nas diferentes ocasiões e situações.... Feliz dia!

“Paciência é um acordo silencioso e solitário que fazemos com o tempo.” (@camposde.margaridas).

Agradeço diariamente pela paciência que carrego comigo. Acho que é porque fiz um pacto com o tempo e, assim, tudo acaba acontecendo da melhor maneira. Creio que a paciência seja uma das formas mais discretas da sabedoria. Ela não faz barulho, não busca aplausos, não se impõe com força.

Simplesmente permanece, sustentando o coração enquanto o tempo realiza aquilo que não depende apenas da nossa vontade. Há esperas que nos deixam inquietos porque gostaríamos de resolver tudo rapidamente. A pressa promete alívio, mas muitas vezes nos rouba profundidade.

A paciência, ao contrário, nos ensina a respirar dentro dos processos. É um acordo silencioso com o tempo, mas também um gesto de confiança em Deus. Quem espera com fé não abandona o caminho. Apenas reconhece que algumas respostas precisam amadurecer antes de chegar. Nem toda demora é descuido.

Algumas demoras são preparação. Elas educam a alma, revelam nossas ansiedades, mostram onde ainda precisamos crescer. A paciência não é passividade. É uma força serena que impede o coração de agir movido apenas pelo medo. Ela nos ajuda a não destruir com atitudes apressadas aquilo que estava sendo construído lentamente. Em muitas situações, o tempo se torna professor.

Mostra o que era impulso, confirma o que era verdade, desfaz ilusões e fortalece escolhas. Deus se manifesta também nesse intervalo, quando nada parece avançar do lado de fora, mas muita coisa se reorganiza por dentro. A espera solitária pode doer, mas também pode nos aproximar do essencial.

Quando não controlamos tudo, aprendemos a confiar mais. Quando não recebemos imediatamente, aprendemos a valorizar melhor. Quando não entendemos, aprendemos a permanecer com humildade.

A paciência é essa escola silenciosa onde a alma deixa de brigar com o tempo e passa a caminhar com ele. E, nessa convivência serena, descobre que até a demora pode carregar uma bênção escondida.