Bom Dia! Um novo dia, uma nova semana e um novo mês: um alegre início para todos nós... Mês de junho, das festas juninas e mês do Sagrado Coração de Jesus... Que tenhamos um coração manso e humilde... Que a bondade se multiplique... Feliz dia!

“E, no final, não são necessárias tantas pessoas, só as necessárias.” (Abbehusen).

Vivemos o tempo das conexões. A quantidade de seguidores é uma preocupação generalizada. No entanto, na prática, o que conta mesmo é a confiança e aí a quantidade cede lugar para a qualidade das nossas amizades.

Acontece que, com o passar do tempo, o coração começa a compreender que quantidade nem sempre significa profundidade. Existem encontros numerosos que deixam vazio e presenças silenciosas que sustentam uma existência.

No início da caminhada, muitas vezes buscamos reconhecimento, aprovação e a sensação de pertencimento em muitos lugares ao mesmo tempo. Existe um desejo humano de ser aceito, lembrado e cercado de pessoas.

No entanto, o tempo vai revelando algo importante: nem todos permanecem quando as fases difíceis chegam, e nem todas as relações possuem raízes profundas o suficiente para atravessar as mudanças da vida. Deus permite que certas ausências também ensinem.

Aos poucos, o coração amadurece e percebe que não precisa de tantos vínculos superficiais para encontrar sentido. Basta a presença verdadeira daqueles que permanecem com autenticidade. Há pessoas que chegam apenas para ocupar espaço. Outras chegam para oferecer abrigo.

E existe uma diferença imensa entre companhia e presença. Quem permanece de verdade geralmente não faz grandes promessas. Apenas continua. Está nos silêncios difíceis, nas travessias dolorosas, nos dias em que a alma já não consegue sustentar tantas máscaras. São presenças que não exigem esforço constante para existir, porque carregam verdade.

Quando o coração reconhece isso, algo muda profundamente. A necessidade de agradar todos perde força. A ansiedade por pertencimento diminui. E nasce uma paz mais serena em torno daquilo que realmente importa.

Aos poucos, a alma compreende que relacionamentos verdadeiros não precisam ser numerosos para serem valiosos. Algumas poucas presenças sinceras conseguem sustentar muito mais do que multidões distraídas.

Porque o amor verdadeiro não se mede pela quantidade de pessoas ao redor, mas pela profundidade daqueles que escolhem permanecer conosco.

E então, o coração descobre que maturidade também é isso: aprender a valorizar menos o excesso de companhias e mais a raridade dos encontros que realmente acolhem, compreendem e permanecem mesmo quando tudo muda.