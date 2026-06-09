Frei Jaime Bettega

Ganhar dentro da perda
Opinião

Nem tudo que sai da nossa vida sai para diminuir

A vida se renova desse modo, retirando o que cumpriu seu tempo e preparando o terreno para o que ainda precisa florescer

Frei Jaime Bettega

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