Bom Dia! A cada amanhecer, a vida se refaz e a esperança se une à fé para abraçar os diferentes desafios... Tem muita coisa boa acontecendo... No lugar do medo que acomoda, abramos espaço para a espiritualidade... Feliz dia!

“A gente perde e ganha o tempo todo, mas nem sempre as perdas são derrotas. É apenas a vida se renovando.” (Victor Fernandes).

Acompanho diferentes situações existenciais e percebo que nem todos sabem lidar com as derrotas. Ganhar é muito bom, mas tirar lições dos fracassos é um ganho extraordinário. Em todos os recantos do mundo, a vida se move entre perdas e ganhos com uma naturalidade que nem sempre conseguimos aceitar.

Há momentos em que recebemos algo novo, em outros precisamos soltar aquilo que já não pode continuar conosco. Nem toda perda, porém, carrega o sentido de derrota. Algumas chegam como encerramento necessário, outras como libertação discreta, outras ainda como espaço aberto para uma renovação que só depois conseguiremos compreender.

O coração, quando perde, costuma sentir primeiro o vazio. É humano lamentar, estranhar a ausência e sentir falta do que parecia seguro. Mas existe uma sabedoria silenciosa no modo como Deus permite que certos ciclos se fechem. Nem tudo que sai da nossa vida sai para diminuir. Às vezes, sai para reorganizar, amadurecer e devolver direção.

A perda pode limpar excessos, revelar prioridades e conduzir a alma para uma verdade mais simples. Há ganhos que nos alegram imediatamente e perdas que nos ensinam com lentidão. Ambos fazem parte da mesma escola da existência. O importante é não transformar toda despedida em fracasso.

Algumas portas fechadas protegem. Alguns afastamentos devolvem paz. Algumas mudanças, mesmo dolorosas, impedem que permaneçamos presos a lugares que já não sustentam a vida interior. Deus conhece aquilo que não sabemos nomear enquanto atravessamos o processo.

Ele não desperdiça lágrimas sinceras, nem abandona o coração quando a renovação ainda parece confusa. Aos poucos, a alma percebe que perdeu algo, mas ganhou profundidade, discernimento e liberdade. A vida se renova desse modo, retirando o que cumpriu seu tempo e preparando o terreno para o que ainda precisa florescer.

E quando a confiança amadurece, descobrimos que certas perdas não nos empobrecem. Apenas nos ensinam a receber o novo com mais verdade. Que a sabedoria favoreça novos entendimentos.