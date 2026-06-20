Bom Dia! Saudações ao sábado que chega... A alegria espanta as aflições e decepções... Algumas coisas não vão mudar tão cedo, mesmo assim é possível seguir em frente e vibrar com a vida, que se renova em nosso coração... Feliz dia!

“Nem sempre você precisa dizer às pessoas que as ama. Basta dar a elas razões para que duvidem.” (@passarinhos_no_telhado).

Nosso centro vital é o amor. Não fomos criados para odiar. Quanta gente colecionando mágoas, guardando ressentimentos, perdendo tempo. Viver é necessariamente amar. O amor possui uma linguagem que vai muito além das palavras.

Há sentimentos anunciados muitas vezes, mas pouco percebidos nos gestos, e há afetos silenciosos que deixam marcas de cuidado em tudo o que fazem. Dizer que ama é bonito, mas tornar o amor reconhecível na convivência é ainda mais profundo.

As pessoas compreendem que são importantes quando encontram presença, respeito, escuta e disponibilidade. Um telefonema no momento difícil, uma lembrança simples, um cuidado com aquilo que o outro sente, tudo isso comunica afeto. O coração precisa de razões para acreditar que não está sozinho.

Quando as atitudes contradizem as palavras, nasce a dúvida. Quando os gestos confirmam o sentimento, a confiança encontra lugar para permanecer. Amar não exige acontecimentos extraordinários. Muitas vezes, acontece na mesa compartilhada, na paciência com uma fragilidade, no abraço que não apressa a tristeza, na alegria sincera diante da felicidade de alguém.

Deus também nos ama assim, através de sinais que se misturam ao cotidiano. Seu cuidado chega por mãos humanas, por encontros inesperados e por pequenas delicadezas que restauram o ânimo. Talvez por isso o amor verdadeiro seja mais reconhecido do que explicado. Ele cria segurança sem aprisionar e oferece proximidade sem invadir.

Há pessoas que carregamos no coração, mas que precisam perceber isso na maneira como são tratadas. O afeto guardado pode ser sincero, porém o afeto vivido se torna abrigo. Não se trata de demonstrar o tempo todo, mas de manter coerência entre sentimento e presença.

Quando o amor encontra gestos, ele deixa de ser apenas intenção e passa a habitar a vida do outro. E nesse espaço simples, feito de cuidado repetido e ternura verdadeira, as relações florescem sem precisar de grandes discursos.