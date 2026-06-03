Frei Jaime Bettega

Quando a vida ensina
Notícia

Há aprendizados escondidos nas alegrias, nas perdas, nos encontros, nas despedidas e até nos silêncios 

Aos poucos, o coração amadurece e entende que humildade também é reconhecer 

Frei Jaime Bettega

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