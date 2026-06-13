Frei Jaime Bettega

Quando a fé sustenta
Opinião

Deus caminha conosco dentro das esperas, dentro das perdas, dentro das incertezas e também dentro das alegrias

 A alma passa a confiar não porque sabe todos os caminhos, mas porque sabe em Quem repousa

Frei Jaime Bettega

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