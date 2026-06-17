Bom Dia! Entre um pensamento e outro, as lembranças se fazem presente... Lembramos e sentimos tantas coisas... São Tantos sinais ao longo do caminho... Que possamos ler os diferentes sinais e captar as melhores inspirações... Feliz dia!

“Mesmo quando não compreendo o caminho, escolho confiar que há um bem se revelando.”@passarinhos_no_telhado

Gosto de pensar a vida em contínuo movimento. Viver é caminhar. Nem sempre sei o que me espera ao longo do caminho, mesmo assim continuo caminhando. Eu sempre quero chegar e, ao mesmo tempo, desejo sempre partir. Mas nem sempre o caminho se deixa compreender enquanto estamos caminhando.

Há trechos em que as respostas se escondem, as certezas diminuem e o coração precisa continuar sem enxergar claramente o que virá depois. Nesses momentos, confiar não é fingir que tudo está bem. É reconhecer a própria limitação e, ainda assim, não entregar a vida ao desespero.

A mente deseja explicações rápidas, mas a existência possui processos que só revelam sentido depois de amadurecidos. Há acontecimentos que parecem confusos porque ainda estamos próximos demais deles. Deus vê o conjunto quando nós enxergamos apenas uma pequena parte. Essa diferença pode nos ensinar humildade.

Nem tudo precisa ser entendido imediatamente para ser atravessado com fé. Algumas respostas chegam na forma de paz, antes mesmo de chegarem como compreensão. O bem também trabalha em silêncio. Ele pode estar se revelando numa porta que não abriu, numa espera que fortaleceu, numa mudança que retirou excessos, numa pessoa que apareceu quando a solidão parecia maior.

Confiar é manter o coração disponível para perceber esses movimentos discretos. Não significa abandonar o discernimento, mas aceitar que a verdade não cabe inteira na pressa. Deus não desperdiça os passos sinceros, nem mesmo aqueles dados entre dúvidas. Aos poucos, o que parecia apenas desvio pode revelar proteção.

O que parecia atraso pode mostrar preparação. O que parecia vazio pode se tornar espaço para uma presença nova. A confiança amadurecida não exige conhecer todo o caminho. Ela encontra coragem suficiente para o próximo passo.